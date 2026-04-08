BDA otorgó B/.33.5 millones en préstamos en 2025 a productores en Panamá

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) desembolsó B/.33.5 millones en préstamos durante 2025, beneficiando a productores en todo el país como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria.
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Financiamiento a productores rurales por BDA
El informe, expuesto por el gerente general Francisco Mejía, detalla que los créditos impactaron a productores de 742 comunidades, principalmente en zonas rurales, abarcando más de 50 rubros del sector agropecuario.
El enfoque de la entidad estuvo dirigido a:
- Micros y pequeños productores
- Fortalecimiento de la producción nacional
- Impulso a la seguridad alimentaria
Ahorro y reestructuración institucional
El informe destaca medidas de optimización que permitieron un ahorro anual de B/.4.8 millones, mediante:
- Reducción de gastos de planilla
- Menor consumo de combustible
- Descarte de vehículos
- Reorganización de sucursales
Estas acciones forman parte del proceso de modernización impulsado bajo la administración del presidente José Raúl Mulino.
Avanza transformación hacia el IFA
Durante la presentación, también se detallaron los avances para la creación del Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), una nueva entidad que reemplazaría al BDA como parte del plan de modernización del Estado.
Entre las acciones destacan:
- Reactivación de la Junta Directiva
- Creación de una mesa de trabajo para el proyecto de ley
- Conformación de una mesa técnica interinstitucional en marzo de 2026
El proyecto será presentado próximamente al Órgano Ejecutivo.