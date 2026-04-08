BDA otorgó B/.33.5 millones en préstamos en 2025 a productores en Panamá

El Banco de Desarrollo Agropecuario ( BDA ) desembolsó B/.33.5 millones en préstamos durante 2025, beneficiando a productores en todo el país como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria.

La información fue presentada durante la sustentación de la memoria institucional ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional de Panamá, en cumplimiento de la normativa vigente.

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Financiamiento a productores rurales por BDA

El informe, expuesto por el gerente general Francisco Mejía, detalla que los créditos impactaron a productores de 742 comunidades, principalmente en zonas rurales, abarcando más de 50 rubros del sector agropecuario.

El enfoque de la entidad estuvo dirigido a:

Micros y pequeños productores

Fortalecimiento de la producción nacional

Impulso a la seguridad alimentaria

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Ahorro y reestructuración institucional

El informe destaca medidas de optimización que permitieron un ahorro anual de B/.4.8 millones, mediante:

Reducción de gastos de planilla

Menor consumo de combustible

Descarte de vehículos

Reorganización de sucursales

Estas acciones forman parte del proceso de modernización impulsado bajo la administración del presidente José Raúl Mulino.

Avanza transformación hacia el IFA

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Durante la presentación, también se detallaron los avances para la creación del Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), una nueva entidad que reemplazaría al BDA como parte del plan de modernización del Estado.

Entre las acciones destacan:

Reactivación de la Junta Directiva

Creación de una mesa de trabajo para el proyecto de ley

Conformación de una mesa técnica interinstitucional en marzo de 2026

El proyecto será presentado próximamente al Órgano Ejecutivo.