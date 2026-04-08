Matthew Perry: Condenan a 15 años a la "Reina de la Ketamina" por caso ligado a la muerte

Condenan a la “Reina de la Ketamina” por caso Matthew Perry

Una mujer conocida como la “Reina de la Ketamina” fue condenada a 15 años de prisión en Estados Unidos, tras ser hallada culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal del actor Matthew Perry en 2023 .

Se trata de Jasveen Sangha, quien enfrentó cargos por su participación en la distribución ilegal de ketamina, sustancia vinculada a la muerte del reconocido intérprete.

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Muerte de Matthew Perry: sentencia en Los Ángeles

El fallo fue emitido por un tribunal en Los Ángeles, donde la acusada se declaró culpable de traficar el anestésico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041966799361552720?s=20&partner=&hide_thread=false Una traficante apodada "La reina de la ketamina", quien suministró la dosis que provocó la muerte del actor de "Friends" Matthew Perry, fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles en un tribunal de California.



Jasveen Sangha, de 42 años, está bajo custodia federal desde… pic.twitter.com/TT4UUYuTyK — Telemetro Reporta (@TReporta) April 8, 2026

Durante la audiencia también estuvo presente Keith Morrison, padrastro del actor, quien ha seguido de cerca el proceso judicial.

Sustancia vinculada a la muerte del actor

Las investigaciones determinaron que la ketamina distribuida por Sangha formó parte de la cadena de suministro que terminó en la dosis fatal consumida por Matthew Perry.

El actor, recordado mundialmente por su papel en la serie Friends, falleció en 2023, generando conmoción en la industria del entretenimiento.

Caso que expone el tráfico de sustancias

El proceso judicial ha puesto en evidencia el tráfico ilegal de ketamina, un anestésico de uso médico que también es utilizado de forma indebida como droga recreativa.

Las autoridades estadounidenses han reforzado los controles ante el aumento de casos relacionados con esta sustancia.

FUENTE: EFE