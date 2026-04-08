Matthew Perry: Condenan a 15 años a la "Reina de la Ketamina" por caso ligado a la muerte

Una mujer conocida como la “Reina de la Ketamina” fue condenada a 15 años de prisión en Estados Unidos, tras ser hallada culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal del actor Matthew Perry en 2023.
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Muerte de Matthew Perry: sentencia en Los Ángeles
El fallo fue emitido por un tribunal en Los Ángeles, donde la acusada se declaró culpable de traficar el anestésico.
Durante la audiencia también estuvo presente Keith Morrison, padrastro del actor, quien ha seguido de cerca el proceso judicial.
Sustancia vinculada a la muerte del actor
Las investigaciones determinaron que la ketamina distribuida por Sangha formó parte de la cadena de suministro que terminó en la dosis fatal consumida por Matthew Perry.
El actor, recordado mundialmente por su papel en la serie Friends, falleció en 2023, generando conmoción en la industria del entretenimiento.
Caso que expone el tráfico de sustancias
El proceso judicial ha puesto en evidencia el tráfico ilegal de ketamina, un anestésico de uso médico que también es utilizado de forma indebida como droga recreativa.
Las autoridades estadounidenses han reforzado los controles ante el aumento de casos relacionados con esta sustancia.
FUENTE: EFE