Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 16:19

Alcaldía de Panamá apoyará a adulta mayor en estado de abandono en Viejo Veranillo

En esta acción de la Alcaldía de Panamá participan el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Junta Comunal de Curundú.

Alcaldía de Panamá apoyará a adulta mayor en estado de abandono en Viejo Veranillo.

Alcaldía de Panamá apoyará a adulta mayor en estado de abandono en Viejo Veranillo.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá inició una intervención integral para asistir a la señora Miriam, de 77 años, quien fue localizada en condiciones de abandono e insalubridad en el sector de Viejo Veranillo. Tras una visita de inspección liderada por el alcalde Mayer Mizrachi, se activó un plan de choque que incluye atención médica inmediata y la remodelación total de su vivienda.

En esta acción conjunta participan el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Junta Comunal de Curundú, la Autoridad de Aseo y la Policía Nacional, quienes ya han iniciado las labores de limpieza profunda del inmueble.

El alcalde Mizrachi hizo una convocatoria abierta al sector privado para convertir este caso en un modelo de voluntad social:

"Desde las clínicas privadas y hospitales para hacer la operación de cataratas, hasta hoteles para albergarla mientras le remodelamos la casa y las tiendas con materiales de construcción y pintura, todos podemos poner un granito de arena y mostrar la voluntad social que tiene este país de unirse en favor de una causa solidaria”.

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