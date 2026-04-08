Alcaldía de Panamá apoyará a adulta mayor en estado de abandono en Viejo Veranillo.

La Alcaldía de Panamá inició una intervención integral para asistir a la señora Miriam, de 77 años, quien fue localizada en condiciones de abandono e insalubridad en el sector de Viejo Veranillo. Tras una visita de inspección liderada por el alcalde Mayer Mizrachi, se activó un plan de choque que incluye atención médica inmediata y la remodelación total de su vivienda.
El alcalde Mizrachi hizo una convocatoria abierta al sector privado para convertir este caso en un modelo de voluntad social:
"Desde las clínicas privadas y hospitales para hacer la operación de cataratas, hasta hoteles para albergarla mientras le remodelamos la casa y las tiendas con materiales de construcción y pintura, todos podemos poner un granito de arena y mostrar la voluntad social que tiene este país de unirse en favor de una causa solidaria”.