Encontraron a otro prófugo de La Joyita: estaba escondido en una casa abandonada

La Policía Nacional informó sobre la recaptura de otro de los privados de libertad que escaparon del Centro Penitenciario La Joyita durante la fuga masiva registrada recientemente.

Se trata de Daniel Enrique Padilla Lasso, de 42 años, quien cumple una condena por el delito de homicidio y figuraba entre los reclusos que permanecían prófugos.

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La captura se realizó durante un operativo policial desarrollado en la barriada Santa Mónica, corregimiento de Mañanitas. Según informó la Policía Nacional, las labores de inteligencia permitieron obtener información clave sobre el paradero del evadido, lo que facilitó la planificación y ejecución de la operación.

Vinculado al pabellón 11 de La Joyita

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064023691403395302?s=20&partner=&hide_thread=false Otro reo que se fugó de la cárcel La Joyita fue recapturado por la @policiadepanama tras un operativo en la barriada Santa Mónica, corregimiento de Mañanitas. Se trata de Daniel Enrique Padilla Lasso de 42 años, quien paga una condena por homicidio.



La Policía informó que… pic.twitter.com/KuziIWq5gQ — Telemetro Reporta (@TReporta) June 8, 2026

Las autoridades detallaron que las investigaciones confirmaron la vinculación de Padilla Lasso con el pabellón 11 del Centro Penitenciario La Joyita, información que ayudó a focalizar la búsqueda.

Al momento de la intervención policial, el reo se encontraba escondido dentro de una residencia abandonada del sector.

Continúan las labores de búsqueda

La Policía Nacional mantiene operativos en distintos puntos del país para ubicar y capturar a los privados de libertad que aún permanecen prófugos tras la evasión masiva ocurrida en La Joyita.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a la localización de los reclusos buscados, recordando que se mantiene una recompensa para quienes aporten datos que faciliten las capturas.

Refuerzan acciones de seguridad

Tras la fuga, los estamentos de seguridad han intensificado los operativos de inteligencia, allanamientos y verificaciones en sectores donde podrían ocultarse los evadidos.

La recaptura de Padilla Lasso se suma a las acciones que buscan reducir la cantidad de prófugos y reforzar la seguridad ciudadana.