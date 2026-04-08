Alcaldía de Panamá abre Taller gratis de diseño web en Panamá: cupos limitados

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Organización Panameña de Comunidades Tecnología y Comunicación, abrió convocatoria para un taller gratuito de diseño de páginas web dirigido a jóvenes entre 18 y 20 años.
- Diseño de páginas web con WordPress
- Manejo de herramientas como Excel Fundame
- Capacitación impartida por expertos en tecnología
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Taller en la Alcaldía de Panamá: duración y horarios
El taller se desarrollará:
- Durante 8 sábados consecutivos
- En horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lugar:
Plaza Las Américas (3er piso, Departamento de Capacitación)
¿Cómo inscribirse?
Los interesados deben:
- Llamar al 506-9625
- Pasar por un proceso de precalificación
Importante:
- Solo hay 30 cupos disponibles
- La fecha de inicio será anunciada tras la selección
Esta iniciativa busca fortalecer habilidades digitales en jóvenes panameños, facilitando su acceso a herramientas tecnológicas clave para el empleo y el emprendimiento.