Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 11:00

Alcaldía de Panamá abre Taller gratis de diseño web en Panamá: cupos limitados

Alcaldía de Panamá abre taller gratuito de diseño web con WordPress para jóvenes de 18 a 20 años. Conoce cómo inscribirte.

Alcaldía de Panamá abre Taller gratis 

Alcaldía de Panamá abre Taller gratis 

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Organización Panameña de Comunidades Tecnología y Comunicación, abrió convocatoria para un taller gratuito de diseño de páginas web dirigido a jóvenes entre 18 y 20 años.

El programa formativo incluye:

  • Diseño de páginas web con WordPress
  • Manejo de herramientas como Excel Fundame
  • Capacitación impartida por expertos en tecnología

Contenido relacionado: Alcalde Mayer Mizrachi supervisa construcción de puente peatonal en Alcalde Díaz

Taller en la Alcaldía de Panamá: duración y horarios

El taller se desarrollará:

  • Durante 8 sábados consecutivos
  • En horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar:

Plaza Las Américas (3er piso, Departamento de Capacitación)

image

¿Cómo inscribirse?

Los interesados deben:

  • Llamar al 506-9625
  • Pasar por un proceso de precalificación

Importante:

  • Solo hay 30 cupos disponibles
  • La fecha de inicio será anunciada tras la selección

Esta iniciativa busca fortalecer habilidades digitales en jóvenes panameños, facilitando su acceso a herramientas tecnológicas clave para el empleo y el emprendimiento.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá anuncia vacantes de empleo con empresa internacional: requisitos y cómo aplicar

Semana Santa: ¿a qué hora empieza la Ley Seca?

Alcaldía de Panamá anuncia cierre de piscinas e instalaciones deportivas por Semana Santa

Recomendadas

Más Noticias