Alcalde Mayer Mizrachi supervisa construcción de puente peatonal en Alcalde Díaz. MUPA

Por Ana Canto El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, visitó la construcción del nuevo puente peatonal que beneficiará a las comunidades del sector Centenario y Calle Colón, en el corregimiento de Alcalde Díaz. Esta visita forma parte del seguimiento a los proyectos de infraestructura diseñados para mejorar la calidad de vida en las zonas más distantes del distrito.

En este sector, el cruce de una quebrada representaba un peligro constante para una veintena de familias que, ante la falta de una estructura formal, se veían obligadas a utilizar tablones improvisados. Con la culminación de esta obra, los residentes podrán movilizarse con total seguridad, especialmente durante la temporada de lluvias.

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