Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 16:59

Alcalde Mayer Mizrachi supervisa construcción de puente peatonal en Alcalde Díaz

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, visitó la construcción del nuevo puente peatonal en el corregimiento de Alcalde Díaz.

Alcalde Mayer Mizrachi supervisa construcción de puente peatonal en Alcalde Díaz.

Alcalde Mayer Mizrachi supervisa construcción de puente peatonal en Alcalde Díaz.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, visitó la construcción del nuevo puente peatonal que beneficiará a las comunidades del sector Centenario y Calle Colón, en el corregimiento de Alcalde Díaz. Esta visita forma parte del seguimiento a los proyectos de infraestructura diseñados para mejorar la calidad de vida en las zonas más distantes del distrito.

En este sector, el cruce de una quebrada representaba un peligro constante para una veintena de familias que, ante la falta de una estructura formal, se veían obligadas a utilizar tablones improvisados. Con la culminación de esta obra, los residentes podrán movilizarse con total seguridad, especialmente durante la temporada de lluvias.

La Dirección de Obras Comunitarias lidera la ejecución de este paso peatonal que, con una inversión de B/.3,700, garantizará un acceso digno y seguro para los vecinos del área.

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