Alcalde Mayer Mizrachi supervisa construcción de puente peatonal en Alcalde Díaz.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, visitó la construcción del nuevo puente peatonal que beneficiará a las comunidades del sector Centenario y Calle Colón, en el corregimiento de Alcalde Díaz. Esta visita forma parte del seguimiento a los proyectos de infraestructura diseñados para mejorar la calidad de vida en las zonas más distantes del distrito.
La Dirección de Obras Comunitarias lidera la ejecución de este paso peatonal que, con una inversión de B/.3,700, garantizará un acceso digno y seguro para los vecinos del área.