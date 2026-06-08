Panamá Nacionales -  8 de junio de 2026 - 12:13

Agroferias del IMA: conozca los puntos de venta habilitados para el 8 y 9 de junio

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias deben llevar sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 8 y miércoles 9 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Le podría interesar: IMA recuerda a la población el cierre temporal de sus Tiendas del Pueblo

Agroferias del IMA para el martes 8 de junio

Coclé

  • Cancha multiuso de la barriada Guadalupe, en Aguadulce cabecera.

Darién

  • Frente al Minisuper Canglón, en Metetí, en el distrito de Pinogana.

Colón

  • Cancha de fútbol de Cacique, corregimiento de Cacique, en Portobelo.

Panamá

  • Cancha deportiva de Cermeño, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Nancito, distrito de Remedios.

Panamá Este

  • Parque central de Pacora, en el distrito de Panamá.
  • Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo.

Herrera

  • Cancha comunal de El Portero, en Menchaca, distrito de Ocú.

Veraguas

  • Escuela de Los Llanos, en El Guay, distrito de Santa Fe.
  • Casa comunal de Boró, en el distrito de La Mesa.

Bocas del Toro

  • Parque de El Empalme, distrito de Changuinola.

Agroferias del IMA para el miércoles 9 de junio

Veraguas

  • Casa Comunal de Rodeo Viejo, en el distrito de Soná.
  • Casa Comunal de Laguna, en el distrito de Calobre.

Herrera

  • Cancha municipal de Los Pozos, en el distrito de Los Pozos.

Panamá Oeste

  • Parque en Altos de El Tecal, en Vacamonte, distrito de Arraiján.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Sábalo, en Boca del Monte, distrito de San Lorenzo.

Panamá Este

  • Superación Campesina, en el distrito de Chepo.

Panamá

  • Gimnasio de Chilibre, en el distrito de Panamá.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2064023254138843259&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA en Panamá para la próxima semana: lista completa

Agroferias de IMA para el viernes 5 de junio

Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para el 4 y 5 de junio

Recomendadas

Más Noticias