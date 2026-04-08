Jubilados y pensionados: Asamblea Nacional aprueba proyecto con nuevos descuentos

Asamblea Nacional aprueba proyecto de ley de descuentos para jubilados y pensionados. Asamblea Nacional

Por Ana Canto La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Edwin Vergara, aprobó por unanimidad y en primer debate la fusión de varios proyectos de ley que buscan otorgar nuevos beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Durante la sesión, la comisión se declaró en sesión permanente y acordó convocar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Dirección General de Ingresos (DGI). El objetivo es realizar consultas técnicas y esclarecer inquietudes del sector empresarial y de la pequeña empresa, quienes han manifestado su oposición a la iniciativa debido a su impacto económico.

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