Jubilados y pensionados: Asamblea Nacional aprueba proyecto con nuevos descuentos

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Edwin Vergara, aprobó por unanimidad y en primer debate la fusión de varios proyectos de ley que buscan otorgar nuevos beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
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Por su parte, Guillermo Cortés, representante del Movimiento Mundos, expresó su satisfacción por el avance, aunque aclaró que el proyecto actual no cubre el 100 % de las expectativas del movimiento, por lo que continuarán vigilantes durante el resto del proceso legislativo.