Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito cuestiona uso de fondos IBI

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, lanzó cuestionamientos sobre el manejo del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) durante su participación en una subcomisión de Asuntos Municipales, donde se analizan reformas a la Ley de Descentralización en la Asamblea Nacional de Panamá.
Te puede interesar: Procuraduría considera ilegal decisión de la AAUD sobre recolección de basura en San Miguelito
Reclamo de Irma Hernández por distribución de fondos
Hernández señaló que actualmente el Gobierno central recauda cerca de 200 millones de dólares en concepto de IBI, sin embargo, a los gobiernos locales solo se les transfieren aproximadamente 80 millones de dólares.
“¿Qué pasa con el resto?”, cuestionó, dejando en evidencia la preocupación de los municipios por la falta de acceso a estos recursos.
Debate sobre descentralización
El planteamiento se da en medio de la discusión de posibles cambios a la Ley de Descentralización, una normativa clave para la administración de fondos en los gobiernos locales.
La alcaldesa insistió en que los municipios deben recibir los recursos que por ley les corresponden, ya que estos fondos son esenciales para:
- Obras comunitarias
- Servicios municipales
- Desarrollo local
El Impuesto de Bien Inmueble representa una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos locales, por lo que su distribución ha sido un tema recurrente en el debate público.
El señalamiento de Hernández pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se están manejando estos recursos desde el nivel central.