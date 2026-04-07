Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 09:59

Procuraduría considera ilegal decisión de la AAUD sobre recolección de basura en San Miguelito

Procuraduría opina que es ilegal resolución de la AAUD sobre basura en San Miguelito. Municipio presentó demanda de nulidad.

Procuraduría 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría de la Administración opinó que es ilegal la resolución emitida por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) que autorizó a la entidad asumir el control de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

Demanda de nulidad en curso en la Procuraduría

El representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García, explicó que el Municipio de San Miguelito presentó una demanda de nulidad contra la resolución.

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Según indicó, la acción legal sostiene que la medida adoptada por la AAUD:

  • Vulnera tres leyes vigentes
  • Afecta competencias municipales
  • Carece de sustento jurídico

Conflicto por manejo de la basura

La resolución cuestionada buscaba que la AAUD asumiera directamente la recolección de desechos en el distrito, una decisión que generó controversia entre autoridades locales.

Opinión clave, pero no definitiva

Aunque el pronunciamiento de la Procuraduría no es vinculante, representa un criterio legal importante que podría influir en la decisión final de los tribunales.

El conflicto ahora queda en manos de las instancias judiciales, que deberán determinar la validez o nulidad de la resolución.

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