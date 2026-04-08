Nuevo reglamento interno de la Asamblea Nacional es aprobado en primer debate

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó, en primer debate, el proyecto de ley que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional.
- Transparencia en planillas: Revisión exhaustiva y control de las estructuras de personal.
- Evaluación de desempeño: Mecanismos para medir la eficiencia de los funcionarios.
- Disciplina parlamentaria: Aplicación de descuentos salariales por inasistencia y medidas para evitar la paralización de debates por falta de quorum.
Castañeda enfatizó que la discusión fue inclusiva y contó con el consenso de todas las bancadas del Pleno. Asimismo, aseguró que se realizó una revisión técnica minuciosa del articulado para garantizar la seguridad jurídica y la correcta redacción del texto que ahora pasará a segundo debate.