Nuevo reglamento interno de la Asamblea Nacional es aprobado en primer debate

Asamblea Nacional de Panamá. TReporta

Por Ana Canto La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó, en primer debate, el proyecto de ley que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional.

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La diputada Dana Castañeda destacó que esta iniciativa introduce cambios fundamentales para la modernización del Legislativo, entre los que destacan:

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