Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 17:56

Nuevo reglamento interno de la Asamblea Nacional es aprobado en primer debate

La Comisión de Credenciales aprobó en primer debate el proyecto de ley que reforma el Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional de Panamá.

Asamblea Nacional de Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó, en primer debate, el proyecto de ley que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional.

La diputada Dana Castañeda destacó que esta iniciativa introduce cambios fundamentales para la modernización del Legislativo, entre los que destacan:

  • Transparencia en planillas: Revisión exhaustiva y control de las estructuras de personal.
  • Evaluación de desempeño: Mecanismos para medir la eficiencia de los funcionarios.
  • Disciplina parlamentaria: Aplicación de descuentos salariales por inasistencia y medidas para evitar la paralización de debates por falta de quorum.

Castañeda enfatizó que la discusión fue inclusiva y contó con el consenso de todas las bancadas del Pleno. Asimismo, aseguró que se realizó una revisión técnica minuciosa del articulado para garantizar la seguridad jurídica y la correcta redacción del texto que ahora pasará a segundo debate.

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