Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 16:54

Ingenieros del Ejército de EE. UU. llegan a Panamá para inspeccionar el Puente de las Américas

El equipo será integrado por dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo del Ejército de Estados Unidos.

Ingenieros del Ejército de EE. UU. inspeccionará el Puente de las Américas.

Ingenieros del Ejército de EE. UU. inspeccionará el Puente de las Américas.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Una misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, llegará este jueves a Panamá para colaborar de manera voluntaria en la inspección estructural del Puente de Las Américas.

Dicha labor será liderada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tras el incidente ocurrido el pasado lunes, y sumando expertos y herramientas de control en un plan de inspección integral.

El equipo será integrado por dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo, quienes llegan al país con el objetivo exclusivo de emitir una evaluación técnica sobre el puente y garantizar que su uso es 100% seguro, inclusive para vehículos con carga pesada y grandes buses.

El próximo lunes, el MOP estará recibiendo un informe detallado de los ingenieros del US Army.

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FUENTE: EFE

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