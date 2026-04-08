Ingenieros del Ejército de EE. UU. llegan a Panamá para inspeccionar el Puente de las Américas

Una misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, llegará este jueves a Panamá para colaborar de manera voluntaria en la inspección estructural del Puente de Las Américas.
El equipo será integrado por dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo, quienes llegan al país con el objetivo exclusivo de emitir una evaluación técnica sobre el puente y garantizar que su uso es 100% seguro, inclusive para vehículos con carga pesada y grandes buses.
El próximo lunes, el MOP estará recibiendo un informe detallado de los ingenieros del US Army.
FUENTE: EFE