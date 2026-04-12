Programa Armas por Comida llega a Plaza 5 de Mayo este lunes

Una nueva jornada del programa Armas por Comida se realizará este lunes 13 de abril en la Plaza 5 de Mayo, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

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Armas de fuego

Municiones

A cambio de incentivos como:

Bonos de comida

Medicinas

Electrodomésticos

Objetivo del Programa Armas por Comida : reducir la violencia

El programa busca disminuir la circulación de armas en las calles y promover entornos más seguros en las comunidades.

Las autoridades invitan a la población a participar de manera voluntaria en esta jornada, como una acción concreta para contribuir a la seguridad ciudadana.