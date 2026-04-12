Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 17:52

Programa Armas por Comida llega a Plaza 5 de Mayo este lunes

El programa Armas por Comida se realizará el 13 de abril en Plaza 5 de Mayo. Conoce qué puedes entregar y qué recibirás.

Programa Armas por Comida 

Programa Armas por Comida 

MINSEG
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una nueva jornada del programa Armas por Comida se realizará este lunes 13 de abril en la Plaza 5 de Mayo, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿En qué consiste el programa?

Durante esta iniciativa, los ciudadanos podrán entregar:

  • Armas de fuego
  • Municiones

A cambio de incentivos como:

  • Bonos de comida
  • Medicinas
  • Electrodomésticos

Objetivo del Programa Armas por Comida : reducir la violencia

El programa busca disminuir la circulación de armas en las calles y promover entornos más seguros en las comunidades.

Las autoridades invitan a la población a participar de manera voluntaria en esta jornada, como una acción concreta para contribuir a la seguridad ciudadana.

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