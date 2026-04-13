Policía Nacional habilita listado de pago de prima de antigüedad para jubilados

La Policía Nacional informó que ha habilitado el proceso de retiro de la prima de antigüedad dirigido a exunidades jubiladas de la institución. Los interesados pueden verificar el listado oficial publicado en las plataformas de la entidad para asegurar que su número de cédula de identidad aparezca en la lista de beneficiarios.
Detalles de la ubicación:
- Dirección: Balboa, Ancón (Caminos del Prado).
- Calle: Edgar Jadwin.
- Referencia: Edificio 741.
A continuación, conozca el lista oficial en la siguiente publicación.