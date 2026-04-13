Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 10:42

Policía Nacional habilita listado de pago de prima de antigüedad para jubilados

La Policía Nacional informó a las exunidades jubiladas que ha habilitado el proceso de retiro de la prima de antigüedad.

Policía Nacional habilita listado de prima de antigüedad.

Policía Nacional habilita listado de prima de antigüedad.

ARCHIVO
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que ha habilitado el proceso de retiro de la prima de antigüedad dirigido a exunidades jubiladas de la institución. Los interesados pueden verificar el listado oficial publicado en las plataformas de la entidad para asegurar que su número de cédula de identidad aparezca en la lista de beneficiarios.

Este grupo, compuesto por más de 40 exunidades, deberá acudir a retirar su cheque a la Oficina de Prima de Antigüedad, perteneciente a la Dirección Nacional de Recursos Humanos.

Detalles de la ubicación:

  • Dirección: Balboa, Ancón (Caminos del Prado).
  • Calle: Edgar Jadwin.
  • Referencia: Edificio 741.

A continuación, conozca el lista oficial en la siguiente publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2043694593267405118&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Tu Carrera 2026 regresa para guiar a jóvenes en la elección de su futuro profesional

Proyectos del IDAAN en Bocas del Toro avanzan hasta un 79%

IFARHU, Concurso General de Becas 2026: cuánto cobran los universitarios en Panamá

Recomendadas

Más Noticias