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Sectores de San Miguelito afectados por la falta de agua potable

Varios sectores del distrito de San Miguelito se vieron afectados este domingo por la falta de agua potable. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) comunicó que la planta potabilizadora de Chilibre se encuentra operando al 90% de su capacidad y el personal de la entidad continúa con los trabajos de reparación tras la falla eléctrica registrada el sábado en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.