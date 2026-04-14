CHANEL Celebra a las Cineastas Ganadoras del Programa Su Mirada en Panamá

Por cuarto año consecutivo, CHANEL organizó su esperado brunch en honor a las participantes del programa Su Mirada. El pasado domingo 12 de abril, tras la ceremonia de premiación, la Maison reunió a destacados asistentes en un encuentro dedicado a celebrar el talento de mujeres cineastas y reconocer el camino que continúan construyendo en la industria.

Su Mirada, iniciativa de la Fundación IFF Panamá, es un programa dedicado a impulsar el talento de cineastas de Centroamérica y el Caribe. Este espacio brinda apoyo a proyectos en etapa de desarrollo y postproducción, posicionándose como el primer fondo en la región enfocado exclusivamente en el cine realizado por mujeres.

Abner Benaim (1) Cineasta panameño Abner Benaim. Cortesía

En esta edición, las ganadoras del fondo Su Mirada fueron: en la categoría Desarrollo, Torre de Papel, de Laura García (Guatemala); y en la categoría Postproducción, Madre Pájaro, de Sofía Quirós Ubeda (Costa Rica). Dos propuestas con una visión innovadora que conmueven y dejan una huella sensible en quien las descubre.

Durante la velada, también se contó con la presencia de Pituka Ortega, presidenta de la Junta Directiva de IFF Panamá, y Karla Quintero, directora ejecutiva de la fundación. Asimismo, asistieron reconocidos productores y directores, entre ellos Ari Maniel Cruz, director de Sana y Salva, y el cineasta panameño Abner Benaim, vinculado al proyecto Paraíso Tropical, así como actores de la industria, como Sandy Hernández, actriz principal de Milly, la reina del merengue, y María Mercedes Coroy, actriz de la película Cordillera de Fuego.

Sandy Hernández, Sandy Hernández y Julieta Rodríguez Cortesía

Desde 2022, CHANEL ha acompañado este programa como un aliado clave, reflejando sus valores a través de la creatividad, el arte y el impulso de nuevas voces femeninas en la industria cinematográfica.