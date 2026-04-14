CHANEL Celebra a las Cineastas Ganadoras del Programa Su Mirada en Panamá

Por cuarto año consecutivo, CHANEL organizó su esperado brunch en honor a las participantes del programa Su Mirada. El pasado domingo 12 de abril, tras la ceremonia de premiación, la Maison reunió a destacados asistentes en un encuentro dedicado a celebrar el talento de mujeres cineastas y reconocer el camino que continúan construyendo en la industria.
En esta edición, las ganadoras del fondo Su Mirada fueron: en la categoría Desarrollo, Torre de Papel, de Laura García (Guatemala); y en la categoría Postproducción, Madre Pájaro, de Sofía Quirós Ubeda (Costa Rica). Dos propuestas con una visión innovadora que conmueven y dejan una huella sensible en quien las descubre.
Durante la velada, también se contó con la presencia de Pituka Ortega, presidenta de la Junta Directiva de IFF Panamá, y Karla Quintero, directora ejecutiva de la fundación. Asimismo, asistieron reconocidos productores y directores, entre ellos Ari Maniel Cruz, director de Sana y Salva, y el cineasta panameño Abner Benaim, vinculado al proyecto Paraíso Tropical, así como actores de la industria, como Sandy Hernández, actriz principal de Milly, la reina del merengue, y María Mercedes Coroy, actriz de la película Cordillera de Fuego.
Desde 2022, CHANEL ha acompañado este programa como un aliado clave, reflejando sus valores a través de la creatividad, el arte y el impulso de nuevas voces femeninas en la industria cinematográfica.