29 años encendiendo el futuro: Cable & Wireless Panamá ha invertido más de $10,600 millones en la transformación digital del istmo

Cuando Cable & Wireless Panamá abrió operaciones en 1997, el país tenía menos de un millón de líneas telefónicas y la internet era un concepto reservado para laboratorios universitarios. Hoy, 29 años después, la empresa opera la única red 5G del país, conecta más de 3,100 escuelas públicas a internet y ha inyectado más de $10,629 millones en la economía nacional en forma de impuestos, salarios, inversión en infraestructura y compras locales. El número no es una cifra corporativa: es la huella de una empresa que apostó, desde el primer día, a que la conectividad es desarrollo.

"Lo que comenzó con la instalación de redes y antenas, hoy es una transformación digital soportada por fibra óptica e inteligencia artificial. Somos los protagonistas de la evolución digital de Panamá." — Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de Cable & Wireless Panamá.

Una historia contada en tecnologías que Panamá estrenó primero

La trayectoria de +Móvil —la marca comercial de Cable & Wireless Panamá— es, en buena medida, la historia de cada salto tecnológico que vivió el país en casi tres décadas: la primera red GSM, la telefonía rural satelital, la televisión digital, las redes LTE, el 3D Calling, el VoLTE y, en 2024, el despliegue de la primera red 5G en Ciudad de Panamá. Cada hito no fue solo un logro comercial; fue la apertura de posibilidades para millones de panameños que, de otro modo, habrían esperado años más para acceder a esas tecnologías.

$10,629 millones: lo que significa realmente ese número

Dividendos pagados al Estado panameño —propietario del 49% de la empresa—, impuestos, planilla de miles de colaboradores directos, inversión en infraestructura nacional y compras a proveedores locales: esos son los componentes del aporte económico acumulado desde 1997. La cifra supera el presupuesto anual de varios ministerios combinados y posiciona a Cable & Wireless Panamá S.A. como uno de los contribuyentes privados más significativos al erario nacional en el último cuarto de siglo.

La apuesta de 2026: 5G, fibra, IA y la nube al mismo tiempo

La empresa no celebra mirando hacia atrás. En este aniversario, +Móvil consolida cuatro frentes simultáneos: una red de fibra óptica con velocidades de hasta 1,000 Mbps, la expansión continua de la cobertura LTE, liderazgo en 5G y alianzas estratégicas con Starlink y Amazon Web Services. La inteligencia artificial y la ciberseguridad ya no son proyectos futuros; están integrados en la operación diaria de la compañía como herramientas de optimización y diferenciación competitiva.

Tecnología con propósito: 3,102 escuelas, expedientes médicos y ciudades más seguras

El balance social de 29 años incluye la conectividad de 3,102 centros educativos públicos, la implementación de expedientes médicos digitales, la plataforma de teleconsulta en el sector salud y el refuerzo de sistemas de videovigilancia ciudadana. Para +Móvil, cerrar la brecha digital no es un slogan de responsabilidad corporativa: es la justificación más sólida de su existencia en el mercado panameño.

Cultura que también innova: la única empresa con licencia de paternidad remunerada

Hacia adentro, la compañía replica el mismo espíritu transformador. Somos la única empresa en Panamá que ofrece licencia por paternidad remunerada. A eso sumamos entornos de trabajo flexibles, tres oficinas satélites cerca de zonas residenciales de sus colaboradores, programas de asistencia para empleados y una política activa contra la violencia de género. La lógica es simple: una empresa que cambia vidas hacia afuera debe empezar por cambiar vidas hacia adentro.