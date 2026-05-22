Más de 150 comunidades en Panamá han recibido 60 millones de litros de agua limpia gracias al Programa Agua Limpia para los Niños de P&G

Agua Limpia para los Niños, una iniciativa que llega a Panamá en el 2008.

Más de 150 comunidades en Panamá han recibido 60 millones de litros de agua limpia a través de programas impulsados por P&G en alianza con organizaciones públicas y de la sociedad civil. El hito pone en evidencia tanto el alcance de estos esfuerzos como la brecha de acceso a agua limpia que aún afecta a comunidades en comarcas indígenas, Darién y otras zonas del país.

Durante el evento, P&G Panamá reconoció a Nutre Hogar, Asociación Pro Niñez Panameña, Panamá Rainwater, Fundación Pro-Niños del Darién, la Cruz Roja Panameña, United Way Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá y su aliado comercial Feduro, organizaciones que han sido fundamentales para que estos litros de agua lleguen a quienes más los necesitan. A través de su trabajo en territorio, su conocimiento de las comunidades y su compromiso sostenido, estas organizaciones han ayudado a convertir el propósito de P&G en acciones concretas para familias, escuelas y comunidades.

El impacto ha sido posible a través de programas como Agua Limpia para los Niños, una iniciativa que llega a Panamá en el 2008. Utiliza el sobre P&G Purificador de Agua para transformar el agua sucia en agua limpia apta para consumo humano. A través de esta iniciativa se ha contribuido a reducir riesgos asociados al consumo de agua no potable y a mejorar las condiciones de salud en comunidades donde el acceso al agua segura sigue siendo un desafío cotidiano.

Proceso purificador P&G Agua Limpia para los niños Más de 150 comunidades se han visto beneficiadas gracias al Programa Agua Limpia. Cortesía

Desde los inicios de P&G Panamá la compañía ha construido una historia que conecta su operación regional, sus marcas, su talento, sus aliados y sus consumidores con un propósito común: mejorar la vida diaria de las personas en el país.

Cada vez que una familia elige una marca de P&G como Pantene, Ariel, Gillette, Vick, Pampers, entre otras, también forma parte de esta historia. La confianza de nuestros consumidores nos inspira para seguir ayudando a dejar un legado positivo de agua limpia en Panamá.

El programa ha evolucionado hacia Escuelas de Lluvia, una iniciativa que fortalece el acceso al agua limpia en entornos escolares mediante el aprovechamiento del agua de lluvia, al tiempo que genera conciencia entre niños y jóvenes sobre el valor y el cuidado de este recurso. Ha impactado 6 escuelas en las comunidades de Panamá Norte, Darién, San Miguelito y Chepo, impactando a más de 6,800 familias por año. El modelo conecta soluciones sostenibles con educación ambiental en escuelas panameñas.

P&G (Rhina Alvarez), Panama Rainwater (Francisco de Arco), Fundación Pro Niños del Darién (Irene de Stahl), Cruz Roja Panamá (Eblis Díaz Corro) Comunidades en Panamá han recibido 60 millones de litros de agua limpia. Cortesía

Además, P&G Panamá ha mantenido un rol activo en situaciones de emergencia. Cuando desastres naturales o crisis sociales afectan a comunidades, el acceso a agua limpia suele convertirse en una de las necesidades más urgentes, y los programas de P&G han permitido responder con rapidez en esos contextos.

“En situaciones de emergencias y desastres, el acceso a agua limpia y segura es fundamental para asegurar la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas afectadas. Después de un desastre, a menudo, los servicios básicos colapsan. En particular, la falta de agua potable puede provocar brotes de enfermedades, deshidratación y agravar las condiciones de vulnerabilidad, especialmente en niños, adultos mayores y personas enfermas. Garantizar agua segura no solo permite cubrir necesidades esenciales de consumo e higiene, sino que también fortalece la resiliencia de las comunidades más vulnerables y reduce el impacto humanitario de la crisis, dando un alivio esencial al sufrimiento humano”, explicó Elías Solís González, presidente nacional, Cruz Roja Panameña.

“Desde 2008 en P&G Panamá hemos construido una historia que va más allá de nuestra operación corporativa: una historia de productos superiores, consumidores que confían en nosotros, alianzas y programas que buscan mejorar la vida diaria. Hoy celebramos 60 millones de litros de agua limpia entregados, reconocimos a ocho aliados que han hecho posible este camino y agradecemos a los consumidores que, al elegir nuestras marcas, también han sido parte de esta historia", señaló Rhina Álvarez, directora de Comunicaciones para P&G Latinoamérica.