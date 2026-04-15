Bladex presenta su nueva imagen desde su casa matriz en Panamá

Bladex (NYSE: BLX) presentó su nueva imagen en un evento conmemorativo, marcando un paso en su evolución institucional. Esta nueva identidad representa mucho más que un cambio visual: es la expresión de una transformación cultural profunda.

Desde Panamá, donde el banco fue fundado hace más de cuatro décadas, Bladex ha tenido un propósito claro: conectar a América Latina con los mercados financieros globales. Hoy, la institución da un paso adelante con una nueva imagen que se alinea con la visión 2030 del banco, que busca consolidar su evolución desde un banco regional de crédito especializado hacia una plataforma de comercio exterior.

“Nuestra nueva imagen refleja lo que somos y hacia dónde vamos: un banco que crea puentes entre América Latina y el mundo, que une visiones de desarrollo para el comercio exterior de la región, que conecta oportunidades reales de progreso y que impulsa la expansión de los negocios latinoamericanos hacia los mercados internacionales. Esto no es un mero cambio de signo, sino un signo de cambio.” expresó Jorge Salas, CEO del Banco.

Esta nueva etapa del banco se da en un periodo de excelente desempeño para la institución. Durante 2025, Bladex registró una utilidad neta de US$226.9 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 10%, mientras que su portafolio comercial alcanzó un nivel récord de US$11.184 millones. Asimismo, el banco cerró el cuarto trimestre de 2025 con una base de depósitos sólida y diversificada de US$6,604 millones, reflejando la confianza de sus clientes e inversionistas.

Con esta nueva imagen, Bladex reafirma su compromiso de seguir evolucionando junto a la región, fortaleciendo su papel como socio estratégico de empresas, bancos e inversionistas que impulsan el desarrollo de América Latina.