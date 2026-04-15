Subsidio al combustible: transportistas deben verificarse para acceder al beneficio

Conductores del transporte selectivo ya acuden a las estaciones habilitadas para recibir el combustible subsidiado, como parte del programa impulsado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Verificación obligatoria
Al momento de solicitar el beneficio, los transportistas deben pasar por un proceso de verificación que permite confirmar:
- Su registro en el sistema
- Que el vehículo esté habilitado
- El monto de subsidio que les corresponde
Reportan inconvenientes
Algunos conductores han señalado dificultades al intentar acceder al subsidio, principalmente durante la validación de sus datos en las estaciones.
Sector turístico, a la espera
Mientras tanto, transportistas del sector turismo se mantienen a la expectativa, ya que aún no han sido incorporados al programa.
Falta de transporte en Panamá Oeste
En Panamá Oeste, usuarios han denunciado la falta de unidades de transporte informal (“busitos pirata”), lo que complica la movilidad en algunas zonas.