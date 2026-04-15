Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 07:35

Subsidio al combustible: transportistas deben verificarse para acceder al beneficio

Transportistas deben validarse para acceder al subsidio de combustible; algunos reportan inconvenientes en el proceso.

Transportistas deben validarse para acceder al subsidio de combustible

Transportistas deben validarse para acceder al subsidio de combustible

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Conductores del transporte selectivo ya acuden a las estaciones habilitadas para recibir el combustible subsidiado, como parte del programa impulsado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Verificación obligatoria

Al momento de solicitar el beneficio, los transportistas deben pasar por un proceso de verificación que permite confirmar:

  • Su registro en el sistema
  • Que el vehículo esté habilitado
  • El monto de subsidio que les corresponde
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Reportan inconvenientes

Algunos conductores han señalado dificultades al intentar acceder al subsidio, principalmente durante la validación de sus datos en las estaciones.

Sector turístico, a la espera

Mientras tanto, transportistas del sector turismo se mantienen a la expectativa, ya que aún no han sido incorporados al programa.

Falta de transporte en Panamá Oeste

En Panamá Oeste, usuarios han denunciado la falta de unidades de transporte informal (“busitos pirata”), lo que complica la movilidad en algunas zonas.

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