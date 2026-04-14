Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 12:13

Subsidio del combustible a transportistas: estos son los requisitos para solicitarlo

El Gobierno Nacional ha habilitado la plataforma oficial para el registro del subsidio de combustible en Panamá.

Subsidio del combustible a transportistas de Panamá.

Subsidio del combustible a transportistas de Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Ante el alza en los precios internacionales de los hidrocarburos, el Gobierno Nacional y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) han habilitado la plataforma oficial para el registro del subsidio de combustible. Esta medida busca estabilizar los costos operativos y evitar el aumento del pasaje para los usuarios.

Sectores beneficiados actualmente del subsidio:

  • Transporte Selectivo (Taxis)
  • Transporte Colectivo (Buses)
  • Transporte Colegial

Precios fijos por litro:

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 0.88
  • Diésel bajo en azufre: B/. 0.90
  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.00

Guía paso a paso: Cómo registrarse para el subsidio del combustible

Para acceder al beneficio del combustible, los conductores deben completar su registro en la plataforma oficial siguiendo estos pasos:

  • Acceso al portal: Ingrese a https://panamaconecta.gob.pa/menu y seleccione la sección de "Transporte y Vehículos". Allí, elija la opción de "Subsidio del Combustible".
  • Registro de usuario: Si no cuenta con una cuenta en Panamá Conecta, deberá completar el registro de sus datos personales. Si ya tiene usuario, simplemente inicie sesión con su correo y contraseña.
  • Configuración del perfil: Dentro de la plataforma de subsidio, seleccione el tipo de persona (natural o jurídica) y elija la opción de "Vehículo terrestre".
  • Datos del vehículo: Complete la información solicitada sobre el conductor y el número de la placa registrada.
  • Finalización: Lea cuidadosamente y acepte los términos y condiciones para habilitar el subsidio en las estaciones de servicio autorizadas.

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