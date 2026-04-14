Subsidio del combustible a transportistas: estos son los requisitos para solicitarlo

Ante el alza en los precios internacionales de los hidrocarburos, el Gobierno Nacional y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) han habilitado la plataforma oficial para el registro del subsidio de combustible. Esta medida busca estabilizar los costos operativos y evitar el aumento del pasaje para los usuarios.
Sectores beneficiados actualmente del subsidio:
- Transporte Selectivo (Taxis)
- Transporte Colectivo (Buses)
- Transporte Colegial
Precios fijos por litro:
- Gasolina de 91 octanos: B/. 0.88
- Diésel bajo en azufre: B/. 0.90
- Gasolina de 95 octanos: B/. 1.00
Guía paso a paso: Cómo registrarse para el subsidio del combustible
Para acceder al beneficio del combustible, los conductores deben completar su registro en la plataforma oficial siguiendo estos pasos:
- Acceso al portal: Ingrese a https://panamaconecta.gob.pa/menu y seleccione la sección de "Transporte y Vehículos". Allí, elija la opción de "Subsidio del Combustible".
- Registro de usuario: Si no cuenta con una cuenta en Panamá Conecta, deberá completar el registro de sus datos personales. Si ya tiene usuario, simplemente inicie sesión con su correo y contraseña.
- Configuración del perfil: Dentro de la plataforma de subsidio, seleccione el tipo de persona (natural o jurídica) y elija la opción de "Vehículo terrestre".
- Datos del vehículo: Complete la información solicitada sobre el conductor y el número de la placa registrada.
- Finalización: Lea cuidadosamente y acepte los términos y condiciones para habilitar el subsidio en las estaciones de servicio autorizadas.