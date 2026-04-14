ATTT: 20 mil transportistas ya inscritos para subsidio de combustible

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) , Nicolás Brea, informó que alrededor de 20 mil transportistas ya han completado el proceso de inscripción para acceder al subsidio de combustible.

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El proceso se realiza a través de la plataforma Panamá Conecta, donde los transportistas deben validar su información para poder recibir el beneficio.

Inicio del subsidio por la ATTT

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044078599771160762?s=20&partner=&hide_thread=false El director de @ATTTPanama, Nicolás Brea, detalló que alrededor de 20 mil transportistas han completado el proceso de inscripción para el beneficio del subsidio del combustible en la plataforma Panamá Conecta.

Reiteró que mañana inicia el despacho de combustible subsidiado.… pic.twitter.com/X20bZJnmyd — Telemetro Reporta (@TReporta) April 14, 2026

Brea reiteró que el despacho de combustible subsidiado iniciará mañana, una vez verificados los datos de los solicitantes.

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