Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 11:23

ATTT: 20 mil transportistas ya inscritos para subsidio de combustible

ATTT informa que 20 mil transportistas se registraron para el subsidio de combustible que inicia mañana.

ATTT - Registro - subsidio

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@MinGobPma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó que alrededor de 20 mil transportistas ya han completado el proceso de inscripción para acceder al subsidio de combustible.

El proceso se realiza a través de la plataforma Panamá Conecta, donde los transportistas deben validar su información para poder recibir el beneficio.

Inicio del subsidio por la ATTT

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Brea reiteró que el despacho de combustible subsidiado iniciará mañana, una vez verificados los datos de los solicitantes.

Este programa busca:

  • Reducir el impacto del alto costo del combustible
  • Apoyar la operatividad del transporte público y selectivo
  • Evitar aumentos en las tarifas al usuario final
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