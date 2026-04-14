ATTT: 20 mil transportistas ya inscritos para subsidio de combustible

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó que alrededor de 20 mil transportistas ya han completado el proceso de inscripción para acceder al subsidio de combustible.
El proceso se realiza a través de la plataforma Panamá Conecta, donde los transportistas deben validar su información para poder recibir el beneficio.
Inicio del subsidio por la ATTT
Brea reiteró que el despacho de combustible subsidiado iniciará mañana, una vez verificados los datos de los solicitantes.
Este programa busca:
- Reducir el impacto del alto costo del combustible
- Apoyar la operatividad del transporte público y selectivo
- Evitar aumentos en las tarifas al usuario final