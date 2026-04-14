Panamá Oeste Nacionales -  14 de abril de 2026 - 11:15

Baja presión en La Chorrera: IDAAN atiende falla en potabilizadora El Trapichito

IDAAN atiende falla en la planta El Trapichito, que opera al 60% y genera baja presión en sectores altos.

IDAAN atiende falla en potabilizadora El Trapichito

IDAAN atiende falla en potabilizadora El Trapichito

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que especialistas atienden una falla técnica en la bomba 2 de la potabilizadora El Trapichito, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Debido a esta incidencia, la planta se mantiene operando al 60% de su capacidad, lo que está generando afectaciones en el suministro de agua.

Sectores con baja presión según IDAAN

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La entidad detalló que la situación provoca baja presión, principalmente en las zonas más altas abastecidas por este sistema.

El IDAAN indicó que su personal técnico continúa realizando labores para corregir la falla y restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible.

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