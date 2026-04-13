IDAAN: Planta de Chilibre opera al 90% mientras continúan trabajos de reparación

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Chilibre mantiene un 90% de operación, mientras avanzan los trabajos de reparación en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.

La entidad detalló que, durante la mañana, un motor fue trasladado a los talleres de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para su reparación.

IDAAN informa que la planta de Chilibre mantiene 90% de operación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043775171966972244?s=20&partner=&hide_thread=false El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta de Chilibre mantiene su operación al 90%, mientras especialistas continúan con las reparaciones en una de las estaciones de bombeo de agua tratada con el apoyo de la Autoridad del Canal de… pic.twitter.com/2aX27g8eQM — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

De manera paralela, los especialistas continúan realizando labores técnicas en la estación de bombeo afectada, con el objetivo de restablecer el sistema al 100%.

El IDAAN reiteró el llamado a la ciudadanía a hacer un uso moderado del agua potable, a fin de garantizar una distribución equitativa mientras se completan los trabajos.