IDAAN: Planta de Chilibre opera al 90% mientras continúan trabajos de reparación

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Chilibre mantiene un 90% de operación, mientras avanzan los trabajos de reparación en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.
La entidad detalló que, durante la mañana, un motor fue trasladado a los talleres de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para su reparación.
IDAAN informa que la planta de Chilibre mantiene 90% de operación
De manera paralela, los especialistas continúan realizando labores técnicas en la estación de bombeo afectada, con el objetivo de restablecer el sistema al 100%.
El IDAAN reiteró el llamado a la ciudadanía a hacer un uso moderado del agua potable, a fin de garantizar una distribución equitativa mientras se completan los trabajos.