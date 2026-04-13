Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 14:54

IDAAN: Planta de Chilibre opera al 90% mientras continúan trabajos de reparación

El IDAAN informa que la planta de Chilibre mantiene 90% de operación mientras avanzan reparaciones con apoyo de la ACP.

IDAAN: Planta de Chilibre opera al 90% mientras continúan

IDAAN: Planta de Chilibre opera al 90% mientras continúan

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Chilibre mantiene un 90% de operación, mientras avanzan los trabajos de reparación en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.

La entidad detalló que, durante la mañana, un motor fue trasladado a los talleres de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para su reparación.

IDAAN informa que la planta de Chilibre mantiene 90% de operación

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De manera paralela, los especialistas continúan realizando labores técnicas en la estación de bombeo afectada, con el objetivo de restablecer el sistema al 100%.

El IDAAN reiteró el llamado a la ciudadanía a hacer un uso moderado del agua potable, a fin de garantizar una distribución equitativa mientras se completan los trabajos.

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