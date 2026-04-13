Colegio de Abogados denuncia ejercicio ilegal en trámites migratorios en Panamá

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) advirtió sobre el aumento del ejercicio ilegal de la abogacía en trámites migratorios, una práctica que —según el gremio— pone en riesgo la seguridad jurídica del país.

El CNA denunció que individuos sin la debida idoneidad profesional están suplantando funciones legales, especialmente en gestiones relacionadas con migración.

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Esta situación, indicaron, afecta tanto a los usuarios como al sistema legal panameño.

Colegios de Abogados: Riesgos para los ciudadanos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PanamaCNA/status/2043739934192771551?s=20&partner=&hide_thread=false El CNA denuncia el ejercicio ilegal de la abogacía en trámites de migración.

Personas sin idoneidad están suplantando funciones legales, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país. Exigimos controles estrictos y sanciones.

#CNA #Panamá #Abogados #Migración pic.twitter.com/q7jnu6Tjcz — Colegio Nacional de Abogados (@PanamaCNA) April 13, 2026

El gremio explicó que recurrir a personas no autorizadas puede generar:

Procesos migratorios mal gestionados

Pérdida de dinero

Posibles sanciones legales para los afectados

Exigen controles y sanciones

Ante este panorama, el Colegio de Abogados hizo un llamado a las autoridades para: