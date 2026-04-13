Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 13:54

Colegio de Abogados denuncia ejercicio ilegal en trámites migratorios en Panamá

El Colegio de Abogados alerta sobre personas sin idoneidad en trámites migratorios y pide sanciones en Panamá.

Colegio de Abogados denuncia ejercicio ilegal

Colegio de Abogados denuncia ejercicio ilegal

Migración
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) advirtió sobre el aumento del ejercicio ilegal de la abogacía en trámites migratorios, una práctica que —según el gremio— pone en riesgo la seguridad jurídica del país.

Alertan sobre personas sin idoneidad

El CNA denunció que individuos sin la debida idoneidad profesional están suplantando funciones legales, especialmente en gestiones relacionadas con migración.

Contenido relacionado: Colegio de Abogados rechaza actuación de la Contraloría en Fiscalía Anticorrupción

Esta situación, indicaron, afecta tanto a los usuarios como al sistema legal panameño.

Colegios de Abogados: Riesgos para los ciudadanos

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El gremio explicó que recurrir a personas no autorizadas puede generar:

  • Procesos migratorios mal gestionados
  • Pérdida de dinero
  • Posibles sanciones legales para los afectados

Exigen controles y sanciones

Ante este panorama, el Colegio de Abogados hizo un llamado a las autoridades para:

  • Reforzar los controles
  • Aplicar sanciones a los responsables
  • Garantizar el cumplimiento de la ley
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