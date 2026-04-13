Colegio de Abogados denuncia ejercicio ilegal en trámites migratorios en Panamá

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) advirtió sobre el aumento del ejercicio ilegal de la abogacía en trámites migratorios, una práctica que —según el gremio— pone en riesgo la seguridad jurídica del país.
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Esta situación, indicaron, afecta tanto a los usuarios como al sistema legal panameño.
Colegios de Abogados: Riesgos para los ciudadanos
El gremio explicó que recurrir a personas no autorizadas puede generar:
- Procesos migratorios mal gestionados
- Pérdida de dinero
- Posibles sanciones legales para los afectados
Exigen controles y sanciones
Ante este panorama, el Colegio de Abogados hizo un llamado a las autoridades para:
- Reforzar los controles
- Aplicar sanciones a los responsables
- Garantizar el cumplimiento de la ley