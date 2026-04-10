Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 08:57

Colegio de Abogados rechaza actuación de la Contraloría en Fiscalía Anticorrupción

El Colegio Nacional de Abogados rechazó la actuación de funcionarios de la Contraloría en la Fiscalía Anticorrupción durante una diligencia.

Colegio de Abogados rechaza actuación de la Contraloría

Colegio de Abogados rechaza actuación de la Contraloría

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá expresó su rechazo “categórico” a las recientes actuaciones de funcionarios de la Contraloría General de la República, tras el incidente registrado en la Fiscalía Superior Anticorrupción.

Colegio de Abogados cuestionan intervención en diligencia

El gremio se pronunció luego de que se reportara la presunta irrupción de funcionarios de la Contraloría durante una diligencia en la que se realizaba una entrevista a auditores de esa institución.

Contenido relacionado: Ministerio Público investiga incidente entre Contraloría y Fiscalía Anticorrupción

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Según lo señalado, esta acción habría interferido en el desarrollo normal del proceso investigativo.

Llamado al respeto institucional

El Colegio Nacional de Abogados enfatizó la importancia de respetar la independencia de las autoridades judiciales y el debido proceso en investigaciones en curso. Asimismo, reiteró que cualquier actuación de funcionarios públicos debe apegarse estrictamente a la ley y a los principios del Estado de derecho.

Este pronunciamiento se suma a la investigación iniciada por el Ministerio Público, tras lo ocurrido en la Fiscalía Anticorrupción, donde se indaga una posible interferencia en una diligencia oficial.

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