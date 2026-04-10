Ministerio Público investiga incidente entre Contraloría y Fiscalía Anticorrupción

El Ministerio Público informó el inicio de una investigación penal tras un incidente ocurrido este jueves en la Fiscalía Superior Anticorrupción, que involucró a funcionarios de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con los reportes, el contralor Anel Flores acudió a las instalaciones del Ministerio Público, presuntamente con el objetivo de retirar a auditores forenses de la institución.

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Estos funcionarios llevaban varias horas siendo interrogados como parte de un proceso de investigación.

Investigación penal en curso por el Ministerio Público

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042567149735088382?s=20&partner=&hide_thread=false El contralor Anel Flores acudió este jueves al Ministerio Público presuntamente a buscar a auditores forenses de la institución, que ya llevaban varias horas siendo interrogados en la Fiscalía Superior Anticorrupción.



Posteriormente, el Ministerio Público informó el inicio de… pic.twitter.com/IZZdm8dCM9 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 10, 2026

Posteriormente, el Ministerio Público señaló que se abrió una investigación penal luego de que funcionarios de la Contraloría “irrumpieran” en medio de un acto de investigación.

Según la entidad, esta acción habría impedido la culminación de las diligencias que se realizaban en ese momento.

Posibles implicaciones

El hecho podría tener implicaciones legales, al tratarse de una presunta interferencia en un proceso investigativo en curso dentro del sistema de justicia.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el alcance de la investigación ni sobre posibles responsabilidades.