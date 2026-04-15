Padres de familia denuncian inseguridad tras intento de robo a docente en escuela de Pedregal

Padres de familia de la Escuela José Pablo Paredes denunciaron la falta de seguridad en el plantel, luego de un intento de robo a una docente ocurrido en el sector San José, comunidad en Rana de Oro, corregimiento de Pedregal.

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Intento de robo genera alarma

De acuerdo con testimonios, la educadora llegó temprano a iniciar su jornada cuando fue interceptada por dos sujetos armados que intentaron despojarla de su vehículo.

Durante el hecho, los delincuentes habrían perdido el control del auto al intentar huir, chocándolo en el lugar.

Estudiantes permanecieron fuera del plantel

Padres denuncian inseguridad tras intento de robo MC

El incidente provocó que niños entre 5 y 11 años permanecieran más de una hora y media fuera del centro educativo, lo que generó preocupación entre los acudientes.

Algunos padres, especialmente quienes trasladan a sus hijos en buses colegiales, optaron por permanecer en el sitio hasta que se les permitió el ingreso.

Temor por seguridad de los niños

Los padres manifestaron su inquietud, ya que la escuela está ubicada en una vía principal del sector San José, en Rana de Oro, lo que incrementa el riesgo para los estudiantes.

Exigen mayor presencia policial

Ante lo ocurrido, los acudientes solicitaron a las autoridades: