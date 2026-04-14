Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 10:42

Recepción de documentos del IFARHU: quiénes deben entregarlos este martes

El IFARHU exhorta a los beneficiarios a cumplir con la entrega completa de la documentación para garantizar la continuidad de sus becas.

Documentos para garantizar las becas del IFARHU. 

Documentos para garantizar las becas del IFARHU. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) comenzó el proceso de recepción de documentos académicos exclusivamente para estudiantes universitarios con becas y asistencias económicas vigentes (otorgadas antes de 2026). El trámite es indispensable para garantizar el desembolso de los beneficios.

Facultades que deben entregar los documentos este martes

Universidad de Panamá

Martes 14 de abril

  • Facultad de Ciencias de la Educación
  • Facultad de Comunicación Social
  • Facultad de Ingeniería
  • Facultad de Ciencias Políticas y Derecho

Miércoles 15 de abril

  • Facultad de Economía
  • Facultad de Medicina
  • Facultad de Medicina Veterinaria
  • Facultad de Odontología
  • Facultad de Psicología

Detalles de la entrega de recepción

  • Sede Central: La recepción de requisitos comenzará este martes 14 de abril de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Metodología: Se atenderá únicamente a las universidades y facultades programadas según el calendario por día.
  • Sedes Regionales: La entrega se realizará en todas las oficinas regionales del país siguiendo sus cronogramas específicos.

La institución exhorta a los beneficiarios a cumplir con la entrega completa de la documentación para garantizar la continuidad de sus beneficios. El calendario detallado por facultad y sede está disponible en el sitio web oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/.

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