Recepción de documentos del IFARHU: quiénes deben entregarlos este martes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) comenzó el proceso de recepción de documentos académicos exclusivamente para estudiantes universitarios con becas y asistencias económicas vigentes (otorgadas antes de 2026). El trámite es indispensable para garantizar el desembolso de los beneficios.
Facultades que deben entregar los documentos este martes
Universidad de Panamá
Martes 14 de abril
- Facultad de Ciencias de la Educación
- Facultad de Comunicación Social
- Facultad de Ingeniería
- Facultad de Ciencias Políticas y Derecho
Miércoles 15 de abril
- Facultad de Economía
- Facultad de Medicina
- Facultad de Medicina Veterinaria
- Facultad de Odontología
- Facultad de Psicología
Detalles de la entrega de recepción
- Sede Central: La recepción de requisitos comenzará este martes 14 de abril de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Metodología: Se atenderá únicamente a las universidades y facultades programadas según el calendario por día.
- Sedes Regionales: La entrega se realizará en todas las oficinas regionales del país siguiendo sus cronogramas específicos.
La institución exhorta a los beneficiarios a cumplir con la entrega completa de la documentación para garantizar la continuidad de sus beneficios. El calendario detallado por facultad y sede está disponible en el sitio web oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/.