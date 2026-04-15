Pirámide de Chakatín Entretenimiento -  15 de abril de 2026 - 09:04

Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo miercolito del 15 de abril de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 15 de abril del 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 15 de abril del 2026.

Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 15 de abril del 2026.

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 15 de abril del 2026 de la Lotería Nacional de Panamá.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7, 3, 1 y 4

Números más buscados: 16 - 11 - 14 - 71 - 33 - 40

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 15 de abril del 2026?

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 15 de abril del 2026 se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 15 de abril del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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