ANTAI abre 10 investigaciones contra municipios por incumplir acceso a información pública

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que ha iniciado 10 investigaciones de oficio contra municipios que mantienen 0% de cumplimiento en sus obligaciones de publicación dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia Activa.
Según la entidad, estos municipios no han publicado información clave relacionada con su gestión, lo que representa una falta al derecho ciudadano de acceso a la información pública.
Llamado a la transparencia
La ANTAI reiteró que las instituciones deben garantizar la publicación:
- Oportuna
- Veraz
- Completa
de los datos vinculados al uso de fondos públicos y su administración.
Rendición de cuentas
La autoridad subrayó que un buen gobierno se fundamenta en:
- La rendición de cuentas
- La transparencia
- El respeto al derecho ciudadano a la información
Finalmente, la ANTAI hizo un llamado a:
- Las entidades públicas, para que cumplan con sus obligaciones
- La ciudadanía, para que exija su derecho de acceso a la información