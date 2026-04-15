Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 07:24

ANTAI abre 10 investigaciones contra municipios por incumplir acceso a información pública

ANTAI abre 10 investigaciones contra municipios con 0% de cumplimiento en acceso a información pública.

ANTAI abre 10 investigaciones contra municipios

ANTAI abre 10 investigaciones contra municipios

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que ha iniciado 10 investigaciones de oficio contra municipios que mantienen 0% de cumplimiento en sus obligaciones de publicación dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia Activa.

Según la entidad, estos municipios no han publicado información clave relacionada con su gestión, lo que representa una falta al derecho ciudadano de acceso a la información pública.

Llamado a la transparencia

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La ANTAI reiteró que las instituciones deben garantizar la publicación:

  • Oportuna
  • Veraz
  • Completa

de los datos vinculados al uso de fondos públicos y su administración.

Rendición de cuentas

La autoridad subrayó que un buen gobierno se fundamenta en:

  • La rendición de cuentas
  • La transparencia
  • El respeto al derecho ciudadano a la información

Finalmente, la ANTAI hizo un llamado a:

  • Las entidades públicas, para que cumplan con sus obligaciones
  • La ciudadanía, para que exija su derecho de acceso a la información
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