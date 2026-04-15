ANTAI abre 10 investigaciones contra municipios por incumplir acceso a información pública

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que ha iniciado 10 investigaciones de oficio contra municipios que mantienen 0% de cumplimiento en sus obligaciones de publicación dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia Activa.

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Según la entidad, estos municipios no han publicado información clave relacionada con su gestión, lo que representa una falta al derecho ciudadano de acceso a la información pública.

Llamado a la transparencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044377125508038877?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, @ANTAI_Panama informó que ha realizado 10 investigaciones de oficio por incumplimiento al acceso a la información pública, en contra de municipios que a la fecha mantienen en 0% el cumplimiento de sus obligaciones… pic.twitter.com/X2vWPPMoFJ — Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2026

La ANTAI reiteró que las instituciones deben garantizar la publicación:

Oportuna

Veraz

Completa

de los datos vinculados al uso de fondos públicos y su administración.

Rendición de cuentas

La autoridad subrayó que un buen gobierno se fundamenta en:

La rendición de cuentas

La transparencia

El respeto al derecho ciudadano a la información

Finalmente, la ANTAI hizo un llamado a: