Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses entierra restos no reclamados. IMELCF

Por Ana Canto El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) llevó a cabo el séptimo entierro de solemnidad en el cementerio municipal de Utivé, corregimiento de Pacora. En la ceremonia fueron inhumados cadáveres, osamentas y restos humanos que permanecían sin identificar o que, pese a estar identificados, no fueron retirados por sus familiares.

Estos restos procedían de las Morgues Judiciales de Ancón (Panamá) y de la provincia de Panamá Oeste. El IMELCF explicó que este procedimiento de disposición final cumple con los protocolos internacionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

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