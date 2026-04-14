Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses entierra restos no reclamados.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) llevó a cabo el séptimo entierro de solemnidad en el cementerio municipal de Utivé, corregimiento de Pacora. En la ceremonia fueron inhumados cadáveres, osamentas y restos humanos que permanecían sin identificar o que, pese a estar identificados, no fueron retirados por sus familiares.
Como parte del protocolo científico, peritos de Planimetría Forense realizaron la fijación de referencia de cada uno de los cuerpos. Este proceso asegura que cada resto ocupe un lugar específico y documentado, lo que permite precisión absoluta en caso de futuras diligencias legales o reclamaciones familiares tardías.