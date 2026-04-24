Campaña 'Tío Boleta': ENA advierte sobre multas por saldo insuficiente en corredores

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) , en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, lanzó la campaña “Tío Boleta”, dirigida a conductores que circulan por los corredores sin saldo en sus dispositivos de pago electrónico.

Bajo el lema “andar sin saldo no es aventura… es invitación a multa” , las autoridades buscan concienciar a los usuarios sobre la importancia de mantener activo su sistema de pago para evitar sanciones.

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Operativos de ENA en corredores

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La iniciativa incluye operativos en los corredores Norte y Sur, donde se identifican vehículos morosos.

Las autoridades advirtieron que los conductores que no cuenten con saldo en su dispositivo Panapass podrían enfrentar sanciones, incluyendo el retiro del vehículo mediante grúa en casos específicos.

Multas por saldo insuficiente

Embed - @panapassoficial on Instagram: "Apareció Tío Boleta nuevamente y te lo dice claro : andar sin saldo no es aventura… es invitación a multa (y hasta grúa si te pones creativo). Recarga tu Panapass y sigue tu por tu corredor tranquilo." View this post on Instagram

Desde el 24 de marzo de 2025 entró en vigencia una ley que modifica el Reglamento de Tránsito Vehicular, endureciendo las sanciones.

Entre las medidas destacan:

Multa de B/.10.00 por insuficiencia de saldo

por insuficiencia de saldo Responsabilidad directa del propietario del vehículo en ciertas infracciones

Las autoridades buscan reducir la evasión del pago de peajes y mejorar la seguridad vial, promoviendo el cumplimiento de las normas en las autopistas del país.

Para más detalles sobre la regulación vigente, puedes revisar: www.gacetaoficial.gob.pa