IDAAN anuncia suspensión de agua potable en la ciudad capital este domingo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) anunció que este domingo 8 de marzo de 2026 realizará trabajos de reparación de una tubería de 6 pulgadas en la avenida Martín Sosa, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con la entidad, los trabajos iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana, específicamente frente a la iglesia Hosanna, por lo que se registrará falta temporal del suministro de agua potable en el sector mientras se ejecutan las labores.

Habrá afectaciones al tránsito vehicular por trabajos del IDAAN

Además del corte del servicio, el IDAAN informó que las labores provocarán afectaciones al tránsito vehicular en ambas vías de la avenida Martín Sosa, especialmente en el carril central.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona.

Piden respetar señalización en el área de trabajo

La institución también solicitó a los ciudadanos respetar la señalización vial que será colocada en el área de trabajo, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores que transiten por el sector.

Estas labores forman parte de los trabajos de mantenimiento y reparación que realiza el IDAAN para mejorar el sistema de distribución de agua potable en la ciudad capital.