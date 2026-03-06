Panamá Nacionales -  6 de marzo de 2026 - 11:36

Anuncian masiva feria de carnet blanco y verde en la Gran Terminal de Albrook

Los costos establecidos para el trámite son de B/. 30.00 para el carnet blanco y B/. 15.00 para el carnet verde del Ministerio de Salud (MINSA).

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, del lunes 16 al miércoles 18 de marzo, realizará una jornada masiva para la expedición de los carnet blanco y verde. La actividad se llevará a cabo en la Gran Terminal de Transporte de Albrook a partir de las 7:00 a.m.

Los costos establecidos para el trámite son de B/. 30.00 para el carnet blanco (buena salud) y B/. 15.00 para el carnet verde (adiestramiento sanitario).

Requisitos para la masiva feria del MINSA

Carnet blanco

  • Cédula o pasaporte
  • Muestra de heces en envases adecuados y etiquetados con sus datos.
  • Tarjeta de vacuna
  • Una foto tamaño carnet

Carnet verde

  • Copia de cédula o pasaporte
  • 2 fotos tamaño carnet
  • Original y copia del carnet blanco
