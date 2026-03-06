Anuncian masiva feria de carnet blanco y verde en la Gran Terminal de Albrook

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, del lunes 16 al miércoles 18 de marzo, realizará una jornada masiva para la expedición de los carnet blanco y verde. La actividad se llevará a cabo en la Gran Terminal de Transporte de Albrook a partir de las 7:00 a.m.
Requisitos para la masiva feria del MINSA
Carnet blanco
- Cédula o pasaporte
- Muestra de heces en envases adecuados y etiquetados con sus datos.
- Tarjeta de vacuna
- Una foto tamaño carnet
Carnet verde
- Copia de cédula o pasaporte
- 2 fotos tamaño carnet
- Original y copia del carnet blanco