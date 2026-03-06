¿Cuándo inician las clases en la Universidad de Panamá 2026? Este es el calendario oficial

Estudiantes de la Universidad de Panamá deben prepararse para el inicio del primer semestre 2026, el cual comenzará sus actividades académicas el lunes 23 de marzo, siguiendo el cronograma oficial de la institución.

También te puede interesar: Cómo entrar a la Secretaría Virtual de la Universidad de Panamá

Proceso de matrícula en la Universidad de Panamá 2026

Para asegurar un ingreso ordenado a la Universidad de Panamá, la institución ha establecido fechas clave que todos los alumnos deben cumplir:

Matrícula de primer ingreso: Del 2 al 7 de marzo.

Del 2 al 7 de marzo. Matrícula para estudiantes regulares: Del 9 al 21 de marzo.

Del 9 al 21 de marzo. Pago de matrícula: Habilitado desde el 3 de marzo hasta el 4 de abril.

Embed - Universidad de Panamá on Instagram: " ¡Atención, comunidad estudiantil de la Universidad de Panamá! Se anuncia oficialmente el período de pago de matrícula para el Primer Semestre 2026. Realiza tu pago de matrícula de forma oportuna y segura a través de: https://uppagos.up.ac.pa Recuerda: • Consultar cualquier duda con tu unidad académica. ¡Asegura tu continuidad académica! No dejes tu matrícula para último momento. Comparte esta información con tus compañeros y mantente atento a los comunicados oficiales de la UP. #UPanamá #Matrícula2026 #UniversidadDePanamá #PrimerSemestre2026" View this post on Instagram

Fechas del primer semestre en la Universidad de Panamá 2026

Además del inicio de clases, los estudiantes de la Universidad de Panamá deben tener presente la programación de los exámenes finales para organizar su tiempo académico con éxito:

Inicio de clases: 23 de marzo.

23 de marzo. Exámenes finales: Programados del 6 al 18 de julio.

Se recomienda a la comunidad estudiantil de la Universidad de Panamá completar sus procesos de inscripción dentro de los plazos estipulados para evitar inconvenientes administrativos durante el desarrollo del periodo académico.