MINSA recomienda despido tras agresión a ciudadano en centro de salud

El Ministerio de Salud de Panamá ( MINSA ) recomendó al Comité de Salud del Centro de Salud Emiliano Ponce, ubicado en Calidonia, el despido inmediato de un trabajador que fue captado agrediendo física y verbalmente a un ciudadano.

De acuerdo con la entidad, el incidente ocurrió el pasado lunes 2 de marzo, lo que motivó la evaluación de lo ocurrido y la recomendación de la medida disciplinaria.

Trabajador no era contratado directamente por el MINSA

El ministerio aclaró que el trabajador involucrado no fue contratado directamente por la institución, sino que formaba parte del personal vinculado al Comité de Salud del centro médico. A pesar de ello, la entidad indicó que se tomaron acciones tras conocerse el hecho, con el fin de garantizar el respeto hacia los usuarios del sistema de salud.

El @MINSAPma recomendó al Comité de Salud del Centro de Salud Emiliano Ponce, ubicado en Calidonia, el despido inmediato de un trabajador que fue captado agrediendo física y verbalmente a un ciudadano.



El hecho se registró el pasado lunes 2 de marzo.



El ministerio aclaró que el… pic.twitter.com/3YJ1kJTji6 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

También sancionaron a funcionario del MINSA

Durante el incidente también intervino un funcionario del MINSA, a quien se le impuso una sanción escrita como medida disciplinaria.

En un comunicado, el ministerio reiteró su compromiso con la calidad de la atención en los servicios de salud. “La institución reafirma su compromiso de garantizar una atención digna, segura y respetuosa para toda la población, en cumplimiento de la política de la actual administración de poner al paciente primero”, destacó la entidad. El MINSA también ofreció disculpas a la persona afectada por lo ocurrido.