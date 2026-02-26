Panamá Entrevistas -

Minsa comparte claves para identificar la conducta de riesgo suicida

El Ministerio de Salud (Minsa) ha reconocido la conducta de riesgo suicida como un tema priorizado para la salud pública nacional, y creó el sistema de vigilancia para emitir una notificación individual obligatoria, que brindará atención en salud mental oportuna y el tratamiento a las personas que asisten a las instalaciones, señalo David Sanjur, jefe nacional de Salud Mental. Indicó que una una persona que piensa en quitarse la vida puede presentar comportamiento de aislamiento, y exceso en el consumo de alcohol y cigarrillo.