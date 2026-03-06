Panamá Nacionales -  6 de marzo de 2026 - 14:23

Gobierno lanza Plan Energético Nacional 2026-2040 para impulsar transición energética

El Gobierno informó que el Plan Energético Nacional (PEN) 2026-2040, se desarrollará durante un periodo aproximado de 18 meses.

El Gobierno Nacional anunció el lanzamiento del proceso de elaboración del Plan Energético Nacional (PEN) 2026-2040. Esta iniciativa busca definir, de manera participativa y planificada, la hoja de ruta para el desarrollo energético del país durante los próximos 15 años, como parte de la estrategia para fortalecer la economía e impulsar una transición energética sostenible.

La elaboración del PEN 2026-2040 se desarrollará durante un periodo aproximado de 18 meses. En este tiempo, se trabajará con diversos sectores para establecer las prioridades y estrategias que marcarán el rumbo del país. La prioridad del Gobierno Nacional es consolidar una matriz energética más sostenible, diversificada y eficiente, que equilibre el crecimiento económico con la protección ambiental.

Interconexión y Biocombustibles

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó los avances significativos en el proyecto de interconexión eléctrica Colombia–Panamá. Según detalló, esta iniciativa estratégica registra progresos gracias a la coordinación interinstitucional impulsada por la actual administración.

Asimismo, se recordó que en octubre pasado se presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para impulsar el desarrollo de los biocombustibles, el cual propone una mezcla del 10% de bioetanol en los combustibles. Esta medida busca diversificar la matriz energética y dinamizar los sectores productivos nacionales.

Impacto Económico y Social

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la implementación de la ley de biocombustibles podría generar:

  • 30,000 empleos (entre directos e indirectos).
  • Una retención de 70 millones de dólares en la economía local, recursos que actualmente salen de Panamá debido a la importación de derivados del petróleo.

