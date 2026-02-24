Panamá Entrevistas -

Gobierno panameño calcula ingresos de $100 millones en operación transitoria de puertos

El ministro para Asuntos del Canal y Secretario de Metas, José Ramón Icaza, aseguró que el Gobierno Nacional va a defender los intereses del Estado como corresponde en la operación transitoria de los puertos de Balboa y Cristóbal. Además, explicó cómo se ha calculado los ingresos aproximados de $100 millones que recibirá el Estado panameño durante los próximos 18 meses y el proceso de revisión e inspección de los equipos que se ejecuta para retomar las operaciones de los puertos.