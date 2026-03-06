Día Internacional de la Mujer 2026 en Panamá: cuándo es y qué actividades habrá

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo en Panamá y en diversos países del mundo. Esta fecha busca recordar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, así como promover acciones que contribuyan al empoderamiento femenino y a la construcción de sociedades más justas.

Durante esta jornada se desarrollan distintas actividades organizadas por instituciones públicas, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, con el objetivo de generar espacios de reflexión, participación y reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad.

¿Cuándo se celebra el Día Internacional de la Mujer?

La conmemoración tiene lugar cada 8 de marzo, fecha establecida a nivel internacional para visibilizar los avances y desafíos en materia de igualdad de género.

25 de noviembre - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Clacso

En Panamá, al igual que en otros países, la jornada suele incluir marchas, encuentros comunitarios, actividades culturales y pronunciamientos de autoridades e instituciones.

Día de la Mujer 2026: qué se conmemora el 8 de marzo en Panamá

Para esta fecha, diferentes colectivos feministas y organizaciones sociales suelen convocar marchas y concentraciones en distintos puntos del país.

Asimismo, entidades públicas organizan eventos conmemorativos orientados a destacar el liderazgo y la participación de las mujeres en distintos ámbitos.

Entre estas iniciativas destaca el evento “Mujeres que Brillan”, impulsado por la Alcaldía de Panamá, que en diversas ediciones se ha desarrollado en espacios públicos como el Parque Urracá o la Cinta Costera.

Estas actividades suelen incluir presentaciones culturales, ferias comunitarias y espacios de diálogo sobre los retos que enfrentan las mujeres en la actualidad.

Marcha en Panamá por el Día Internacional de la Mujer TReporta

Enfoque del Día de la Mujer en 2026

Para el año 2026, las conmemoraciones ponen especial énfasis en la defensa de los derechos, la justicia y la acción en favor de todas las mujeres y niñas.

Este enfoque busca llamar la atención sobre los desafíos que persisten, especialmente frente a los efectos de las crisis económicas y sociales, así como promover políticas y acciones que garanticen mayores oportunidades y equidad.