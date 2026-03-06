Concurso General de Becas: IFARHU enviará correos a preseleccionados la próxima semana

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que la próxima semana se dará a conocer la lista de estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas, quienes serán notificados mediante un correo electrónico masivo enviado por la institución.
Contenido relacionado: IFARHU anuncia nuevas fechas para cobrar el PASE-U reprogramado en marzo
IFARHU anunciará la próxima semana los preseleccionados del Concurso General de Becas
Godoy detalló que el proceso contempla alrededor de 100 mil estudiantes preseleccionados a nivel nacional, como parte del programa que busca apoyar la continuidad educativa de miles de jóvenes panameños.
En paralelo, el director indicó que también se anunciarán los beneficiarios del Concurso General de Becas dirigido a estudiantes con discapacidad, donde se prevé una selección aproximada de 2 mil estudiantes.
Qué deben hacer quienes perdieron su código de registro
El director del IFARHU también hizo un llamado a los aspirantes que extraviaron su código de registro, señalando que deben comunicarse con la institución a través de los canales disponibles en su sitio web para poder recuperar la información necesaria del trámite. Este código es clave para verificar la postulación y dar seguimiento al proceso dentro del sistema de becas.
IFARHU coordina pagos por transferencia bancaria
Como parte de los ajustes administrativos, el IFARHU indicó que se encuentra coordinando con entidades bancarias la apertura de cuentas de ahorro para los beneficiarios, con el objetivo de que los pagos se realicen mediante transferencia electrónica (ACH).
Con este mecanismo se busca agilizar la entrega de los fondos y mejorar la trazabilidad de los pagos a los estudiantes beneficiados con las becas.
La institución reiteró que los estudiantes preseleccionados recibirán directamente en su correo electrónico la notificación oficial, por lo que recomienda revisar regularmente la bandeja de entrada y el correo no deseado durante los próximos días.