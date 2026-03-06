Concurso General de Becas: IFARHU enviará correos a preseleccionados la próxima semana

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) , Carlos Godoy, informó que la próxima semana se dará a conocer la lista de estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas, quienes serán notificados mediante un correo electrónico masivo enviado por la institución.

De acuerdo con el funcionario, en ese mismo mensaje los estudiantes recibirán las indicaciones y requisitos que deberán cumplir para continuar con el proceso de aplicación y formalización del beneficio.

IFARHU anunciará la próxima semana los preseleccionados del Concurso General de Becas

Godoy detalló que el proceso contempla alrededor de 100 mil estudiantes preseleccionados a nivel nacional, como parte del programa que busca apoyar la continuidad educativa de miles de jóvenes panameños.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029973896389173744?s=20&partner=&hide_thread=false Los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 serán anunciados la próxima semana, anunció el director del @IFARHU, Carlos Godoy. Aquellos que colocaron su correo les estará llegando una notificación con los requisitos para formalizar la preselección. pic.twitter.com/kWVVkPbqfA — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

En paralelo, el director indicó que también se anunciarán los beneficiarios del Concurso General de Becas dirigido a estudiantes con discapacidad, donde se prevé una selección aproximada de 2 mil estudiantes.

Qué deben hacer quienes perdieron su código de registro

El director del IFARHU también hizo un llamado a los aspirantes que extraviaron su código de registro, señalando que deben comunicarse con la institución a través de los canales disponibles en su sitio web para poder recuperar la información necesaria del trámite. Este código es clave para verificar la postulación y dar seguimiento al proceso dentro del sistema de becas.

IFARHU coordina pagos por transferencia bancaria

IFARHU - Concurso General de Becas 202 @IFARHU

Como parte de los ajustes administrativos, el IFARHU indicó que se encuentra coordinando con entidades bancarias la apertura de cuentas de ahorro para los beneficiarios, con el objetivo de que los pagos se realicen mediante transferencia electrónica (ACH).

Con este mecanismo se busca agilizar la entrega de los fondos y mejorar la trazabilidad de los pagos a los estudiantes beneficiados con las becas.

La institución reiteró que los estudiantes preseleccionados recibirán directamente en su correo electrónico la notificación oficial, por lo que recomienda revisar regularmente la bandeja de entrada y el correo no deseado durante los próximos días.