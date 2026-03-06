AMP refuerza seguridad de la flota panameña ante tensiones en Oriente Medio

Como medida preventiva ante el aumento de la inestabilidad geopolítica, la Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) ha emitido el Aviso de Marina Mercante MMN-05/2026, dirigido a buques que operan en áreas próximas a Irán, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz.

También te puede interesar: Diputados de Vamos se retiran del Pleno tras rechazo a citar al administrador de la AMP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029999284406440324?s=20&partner=&hide_thread=false Ante las tensiones en Oriente Medio, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), insta a capitanes, armadores y operadores de naves con bandera panameña que transitan en áreas próximas a Irán, Golfo Pérsico, Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz, incrementar las medidas de vigilancia y… pic.twitter.com/YSFyTF9x6x — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

AMP: medidas de seguridad y protocolos a bordo

La administración marítima panameña mantiene un monitoreo constante sobre los riesgos que puedan comprometer la seguridad de la navegación y el comercio internacional, especialmente en zonas clave para el suministro energético global.

En respuesta a esta situación, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) exhorta a capitanes, armadores y operadores a cumplir con las siguientes directrices: