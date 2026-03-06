Panamá Nacionales -  6 de marzo de 2026 - 15:18

AMP refuerza seguridad de la flota panameña ante tensiones en Oriente Medio

La AMP insta a naves con bandera nacional a extremar medidas de vigilancia en zonas estratégicas de Medio Oriente.

AMP emite comunicado por tensiones en Medio Oriente.

AMP
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Como medida preventiva ante el aumento de la inestabilidad geopolítica, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha emitido el Aviso de Marina Mercante MMN-05/2026, dirigido a buques que operan en áreas próximas a Irán, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz.

AMP: medidas de seguridad y protocolos a bordo

La administración marítima panameña mantiene un monitoreo constante sobre los riesgos que puedan comprometer la seguridad de la navegación y el comercio internacional, especialmente en zonas clave para el suministro energético global.

En respuesta a esta situación, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) exhorta a capitanes, armadores y operadores a cumplir con las siguientes directrices:

  • Refuerzo de protocolos: Aumentar las medidas de vigilancia y elevar los niveles de protección establecidos en el Plan de Seguridad del Buque, conforme a las normas internacionales.
  • Evaluación de rutas: Evaluar cuidadosamente los itinerarios de navegación para evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo.
