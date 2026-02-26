Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 17:40

Ministerio Público realiza diligencias en oficinas de Panama Ports Company

El Ministerio Público realiza una inspección oficial en las oficinas de Panama Ports Company (PPC), ubicadas en Albrook.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público realiza la tarde de este jueves diligencias en oficinas de Panama Ports Company ubicadas en Terrazas de Albrook. En el lugar también se observan vehículos y personal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Varias cajas con documentos fueron retiradas de las oficinas y trasladadas en vehículos de la entidad marítima.

Este lunes 23 de febrero se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y PPC.

El fiscal Azael Samaniego, de la sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, dio detalles sobre la diligencia de allanamiento excepcional realizada, indicado que se trata de una investigación de oficio dentro de una solicitud por la posible existencia de un hecho ilícito.

El pasado martes fueron suscritos los contratos entre la AMP y la empresa APMT Panamá S.A., encargada de la operación del puerto de Balboa; y la empresa TIL Panamá S.A., responsable de la operación del puerto de Cristóbal. Ambos acuerdos tendrán un periodo de 18 meses.

