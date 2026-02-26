Estados Unidos Internacionales -  26 de febrero de 2026 - 16:57

Caso Epstein: Hillary Clinton testifica ante el Congreso y exige la declaración de Trump

La exsecretaria de Estado calificó su comparecencia por el caso Epstein como una "maniobra" republicana para desviar la atención sobre Donald Trump.

Hillary Clinton testifica ante el Congreso por caso Epstein.
Christopher Perez
Por Christopher Perez

En el marco del caso Epstein, Hillary Clinton testificó este jueves ante el Congreso y demandó que el presidente Donald Trump también sea llamado a prestar declaración bajo juramento.

Caso Epstein: interrogatorios a puerta cerrada

La veterana política demócrata, de 78 años, ingresó a comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por sus presuntos vínculos en el caso Epstein. Clinton denunció que la audiencia busca proteger la imagen del presidente Trump y exigió transparencia en el proceso.

Los puntos clave de la jornada incluyen:

  • Acusación de desvío: La demócrata afirmó que la sesión es una táctica para ocultar las polémicas del expresidente republicano.
  • Formato de la audiencia: A pesar de solicitar que fuera pública, el comité impuso que la declaración se realizara de forma privada.
  • Apoyo demócrata: El congresista Robert Garcia respaldó el pedido de Clinton para que Trump también sea interrogado por este comité.

El comité, liderado por James Comer, sostuvo que existen interrogantes críticas que los Clinton deben responder sobre el fallecido delincuente sexual, quien murió en 2019 mientras esperaba juicio.

Bill Clinton comparece este viernes 27 de febrero por el caso Epstein

La presión legislativa por el caso Epstein continuará el viernes con la citación del expresidente Bill Clinton ante el mismo panel. Ambos exmandatarios fueron obligados a presentarse bajo amenaza de ser procesados por desacato si ignoraban el llamado judicial. Bill Clinton criticó duramente el procedimiento, comparándolo con un "tribunal de opereta" debido a la insistencia de los republicanos en mantener el sigilo de las declaraciones.

El desarrollo de estas audiencias en un centro de eventos artísticos ha generado un fuerte debate sobre si el proceso busca justicia o impacto electoral. Mientras los republicanos mantienen su enfoque en los nexos del matrimonio con el caso Epstein, los demócratas insisten en que el Departamento de Justicia está encubriendo a la Casa Blanca actual al no citar al presidente Donald Trump.

FUENTE: AFP

