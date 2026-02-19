Príncipe Andrés detenido en Londres: lo que se sabe del caso Epstein

El príncipe Andrés , hijo de la fallecida reina británica, fue detenido este jueves en Londres en medio de nuevas revelaciones relacionadas con el caso del financiero estadounidense acusado de abuso sexual de menores.

Andrew Mountbatten-Windsor, conocido públicamente como Prince Andrew , había sido despojado de sus títulos nobiliarios —incluido el de príncipe— el pasado mes de noviembre por decisión de su hermano, el monarca británico King Charles III , tras el resurgimiento del escándalo que lo vincula con el caso del fallecido magnate Jeffrey Epstein .

Días antes de la detención, el rey expresó su disposición a colaborar con las autoridades si la policía requería información en el marco de la investigación.

El origen de las acusaciones contra el principe, hermano del rey Carlos III

Las primeras revelaciones sobre presuntos abusos surgieron en 2015, cuando la estadounidense Virginia Giuffre denunció ante un tribunal de Florida que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad, dentro de una red que —según la denuncia— dirigía Epstein.

El caso volvió a tomar relevancia internacional en 2019 tras el arresto del magnate y su posterior muerte en prisión. Ese mismo año, Andrés anunció su retiro de la vida pública en noviembre, presionado por la controversia.

Posteriormente, en 2021, Giuffre presentó una demanda civil contra el entonces duque de York, reiterando las acusaciones de abuso cuando ella era menor.

Quién es Andrew Mountbatten-Windsor

Nacido en Londres el 19 de febrero de 1960, Andrés es el tercer hijo de la monarca británica Queen Elizabeth II y del duque de Edimburgo.

En 1983 participó en la Guerra de las Malvinas como piloto de helicóptero naval a bordo del HMS Invincible, donde fue reconocido por acciones de rescate que salvaron la vida de varios marineros. Tras más de dos décadas de servicio, dejó la carrera militar en 2001 con el rango de teniente comandante.

Ese mismo año fue designado representante especial del Departamento de Comercio Británico Internacional, con el objetivo de impulsar inversiones y comercio en el extranjero.

También tuvo presencia en el deporte británico: presidió la Asociación de Fútbol Inglesa entre 2000 y 2006, cargo en el que luego fue reemplazado por su sobrino, el príncipe Guillermo.

Vida personal y familia

En 1985 conoció a la aristócrata Sarah Ferguson. La pareja contrajo matrimonio el 23 de julio de 1986 en la histórica Westminster Abbey, tras lo cual recibió el título de duque de York.

De la relación nacieron sus dos hijas: Beatriz, en 1988, y la princesa Eugenia, en 1990. La pareja anunció su separación en 1992 y su divorcio se oficializó en 1996, luego de varios escándalos mediáticos.

La detención de Andrés vuelve a colocar el caso Epstein en el centro del debate internacional y genera nuevas repercusiones dentro de la monarquía británica.

