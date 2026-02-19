Panamá Nacionales -  19 de febrero de 2026 - 16:03

PGN solicita ayuda para ubicar a joven desaparecido que iba hacia Puerto Caimito

La Fiscalía Regional de San Miguelito solicita ayuda para ubicar a Lynn Amir Granderson Alvarado, de 23 años, reportado como desaparecido.

PGN solicita ayuda para ubicar a joven desaparecido

PGN solicita ayuda para ubicar a joven desaparecido

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de San Miguelito, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Lynn Amir Granderson Alvarado, de 23 años de edad, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el joven fue visto por última vez por su hermana de 12 años en la residencia de su madre. En ese momento vestía pantalón corto y suéter negro.

Contenido relacionado: Investigan pagos ilegales por nombramientos docentes en el MEDUCA

Desparecido indicó que iba hacia Puerto Caimito

Según el reporte, Granderson Alvarado manifestó que se dirigía a Puerto Caimito para realizar actividades de pesca. Desde entonces, sus familiares no han tenido información sobre su paradero, por lo que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024585747790024975?s=20&partner=&hide_thread=false

Piden apoyo de la ciudadanía

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del joven que se comunique a los siguientes teléfonos:

  • 507-3312
  • 507-3315
  • 507-3322

La colaboración ciudadana es clave para lograr ubicar a la persona reportada como desaparecida lo antes posible.

En esta nota:
Seguir leyendo

PGN activa búsqueda de colombiano desaparecido en Panamá

Cámaras de videovigilancia captan colisión múltiple en Los Andes

IMA reanudará agroferias el 24 de febrero: estas son las nuevas reglas de compra

Recomendadas

Más Noticias