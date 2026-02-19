PGN solicita ayuda para ubicar a joven desaparecido que iba hacia Puerto Caimito

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de San Miguelito, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Lynn Amir Granderson Alvarado, de 23 años de edad, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares.
Contenido relacionado: Investigan pagos ilegales por nombramientos docentes en el MEDUCA
Desparecido indicó que iba hacia Puerto Caimito
Según el reporte, Granderson Alvarado manifestó que se dirigía a Puerto Caimito para realizar actividades de pesca. Desde entonces, sus familiares no han tenido información sobre su paradero, por lo que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades.
Piden apoyo de la ciudadanía
Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del joven que se comunique a los siguientes teléfonos:
- 507-3312
- 507-3315
- 507-3322
La colaboración ciudadana es clave para lograr ubicar a la persona reportada como desaparecida lo antes posible.