PGN solicita ayuda para ubicar a joven desaparecido que iba hacia Puerto Caimito

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de San Miguelito, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Lynn Amir Granderson Alvarado, de 23 años de edad, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el joven fue visto por última vez por su hermana de 12 años en la residencia de su madre. En ese momento vestía pantalón corto y suéter negro.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Investigan pagos ilegales por nombramientos docentes en el MEDUCA

Desparecido indicó que iba hacia Puerto Caimito

Según el reporte, Granderson Alvarado manifestó que se dirigía a Puerto Caimito para realizar actividades de pesca. Desde entonces, sus familiares no han tenido información sobre su paradero, por lo que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024585747790024975?s=20&partner=&hide_thread=false La Fiscalía Regional de San Miguelito soclicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Lynn Amir Granderson Alvarado, de 23 años de edad, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares.



Granderson Alvarado fue visto por última vez por su hermana de 12 años de… pic.twitter.com/UlknmhWMCJ — Telemetro Reporta (@TReporta) February 19, 2026

Piden apoyo de la ciudadanía

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del joven que se comunique a los siguientes teléfonos:

507-3312

507-3315

507-3322

La colaboración ciudadana es clave para lograr ubicar a la persona reportada como desaparecida lo antes posible.