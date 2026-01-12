¿Qué criminales están detenidos con Nicolás Maduro en la cárcel federal de Brooklyn?

Tras su captura y traslado a los Estados Unidos para enfrentar cargos federales, el expresidente venezolano Nicolás Maduro fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, un penal federal conocido por alojar a presos de alto perfil vinculados a narcotráfico, crimen organizado, corrupción y delitos sexuales.

Vecinos de alto perfil en MDC Brooklyn

Aunque cada caso y área dentro del MDC es distinto y la ubicación de internos cambia con frecuencia, el centro ha sido históricamente el lugar donde han estado o están personas muy conocidas enfrentando procesos judiciales federales:

Ismael “El Mayo” Zambada : cofundador del Cártel de Sinaloa, implicado en una de las redes de narcotráfico más poderosas de México y detenido en EE. UU.

: cofundador del Cártel de Sinaloa, implicado en una de las redes de narcotráfico más poderosas de México y detenido en EE. UU. Luigi Mangione : acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, permaneció en el MDC mientras esperaba juicio.

: acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, permaneció en el MDC mientras esperaba juicio. Sean “Diddy” Combs : rapero y productor musical que fue detenido y procesado por delitos sexuales y crimen organizado; estuvo en el centro antes de su sentencia o traslado.

: rapero y productor musical que fue detenido y procesado por delitos sexuales y crimen organizado; estuvo en el centro antes de su sentencia o traslado. Rafael Caro Quintero : fundador del Cártel de Guadalajara, ha sido alojado en esta prisión federal en el pasado.

: fundador del Cártel de Guadalajara, ha sido alojado en esta prisión federal en el pasado. Expresidentes y figuras políticas : el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández también estuvo recluido allí mientras enfrentaba cargos por narcotráfico.

: el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández también estuvo recluido allí mientras enfrentaba cargos por narcotráfico. Figuras mediáticas : presos como Ghislaine Maxwell (implicada en el caso Epstein) y R. Kelly (cantante condenado por delitos sexuales) pasaron por este centro en años recientes.

: presos como Ghislaine Maxwell (implicada en el caso Epstein) y R. Kelly (cantante condenado por delitos sexuales) pasaron por este centro en años recientes. 6ix9ine (Tekashi 6ix9ine): el rapero ingresó recientemente de manera voluntaria al MDC de Brooklyn por razones de seguridad personal, tras verse involucrado en nuevos procesos legales. Su presencia volvió a poner el foco mediático sobre el penal y sus internos de alto perfil.

¿Qué significa compartir cárcel con estos internos?

El MDC de Brooklyn funciona como una prisión federal de alta seguridad y detención preventiva, donde se agrupan personas acusadas de delitos graves a la espera de juicio o sentencia en tribunales federales. El hecho de que Maduro esté en este establecimiento, junto a nombres mundialmente conocidos, refleja la complejidad legal y mediática de su caso en Estados Unidos.