Caso Odebrecht: defensa de Martinelli cuestiona el proceso judicial

En el inicio de una nueva fase del juicio por el caso Odebrecht , la defensa del expresidente Ricardo Martinelli confirmó su comparecencia virtual desde Colombia, donde se encuentra asilado, y planteó objeciones sobre la forma en que se desarrolla el proceso, especialmente por presuntas limitaciones al ejercicio del contradictorio.

También te puede interesar: VIDEO | Juicio del caso Odebrecht: En directo desde la Corte Suprema de Justicia

Ricardo Martinelli participa de forma virtual del caso Odebrecht El expresidente estuvo presente de manera virtual en el juicio por el caso Odebrecht. TReporta

Ricardo Martinelli: comparecencia desde el asilo

A las afueras de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Carlos Carrillo explicó que su cliente participó en la audiencia de manera remota tras recibir notificación de las autoridades colombianas. “Nuestro cliente está asilado, está cumpliendo las regulaciones del asilo y compareció de conformidad a la notificación que le dieron las autoridades colombianas”, afirmó.

Carrillo señaló que, aunque las audiencias previas se realizaron con carácter reservado, el juicio entra ahora en una etapa clave. Indicó que una de las razones de la suspensión anterior fue la necesidad del contradictorio, pero advirtió que la jueza informó que valorará testigos aun cuando la defensa no pueda repreguntarlos ni examinarlos.

Objeciones al debido proceso

La defensa expresó preocupación por lo que considera una vulneración de principios procesales básicos. “¿Cómo una defensa puede hacer defensa si no puede examinar las pruebas?”, cuestionó Carrillo, al tiempo que calificó la situación como “lamentable”. Añadió que “vamos a agotar todos los recursos” previstos por la normativa, tanto a nivel local como internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010774368495018121?s=20&partner=&hide_thread=false Caso Odebrecht | “Nuestro cliente está asilado, está cumpliendo las regulaciones del asilo y compareció de conformidad a la notificación que le dieron las autoridades colombianas”, expresó Carlos Carrillo, abogado del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, sobre la… pic.twitter.com/p58t1jLeBg — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

Asimismo, planteó que, pese a estar derogado, el Código Judicial continúa aplicándose en este proceso, lo que a su criterio compromete la tutela del debido proceso. “Yo no sé si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia entenderán la necesidad de tutelar el debido proceso”, sostuvo.

Audiencias reservadas y estatus legal

Sobre las audiencias reservadas realizadas antes del inicio formal del juicio, Carrillo dijo respetar el criterio de la juzgadora, aunque reconoció que ocasionaron retrasos. Precisó que, conforme al Código, ciertos acuerdos pueden realizarse antes de la audiencia plenaria, pero indicó desconocer si se alcanzaron.

Consultado sobre la legalidad de que Martinelli continúe en el proceso mientras permanece fuera del país, el abogado respondió que ese punto será abordado en los alegatos. La defensa anticipó que denunciará cualquier irregularidad “tanto local como internacionalmente”, mientras avanza el trámite judicial del caso Odebrecht.