Caso Odebrecht: Fiscal Anticorrupción confirma notificación a Ricardo Martinelli previo al juicio

La fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, llegó este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la audiencia ordinaria del caso Odebrecht , donde confirmó que se logró notificar al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, uno de los vinculados al proceso.

Contenido relacionado: VIDEO | Juicio del caso Odebrecht: En directo desde la Corte Suprema de Justicia

“La juez ha hecho todo el esfuerzo por tener las notificaciones listas, por tener respuestas de las asistencias, y esperemos que el juicio inicie el día de hoy”, afirmó la fiscal a su llegada a la CSJ. “La juez ha hecho todo el esfuerzo por tener las notificaciones listas, por tener respuestas de las asistencias, y esperemos que el juicio inicie el día de hoy”, afirmó la fiscal a su llegada a la CSJ.

Ministerio Público sustentará solicitud de condena en caso Odebrecht

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010703506001334715?s=20&partner=&hide_thread=false Caso Odebrecht | "El Ministerio Público va a sustentar la condena para los imputados vinculados en el blanqueo de capitales en perjuidio del Estado", afirmó la fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, a su llegada a la Corte Suprema de Justicia, donde se espera que inicie la… pic.twitter.com/2EoJzpTBK2 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

La representante del Ministerio Público señaló que el objetivo de esta fase es cerrar la etapa ordinaria del proceso y sustentar la responsabilidad penal de los imputados por el delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.

“El Ministerio Público va a sustentar la condena para los imputados vinculados en el blanqueo de capitales en perjuicio del Estado”, reiteró Morcillo. “El Ministerio Público va a sustentar la condena para los imputados vinculados en el blanqueo de capitales en perjuicio del Estado”, reiteró Morcillo.

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht es considerada una de las más relevantes del sistema judicial panameño, debido a la magnitud del caso y a la cantidad de exfuncionarios y particulares involucrados.